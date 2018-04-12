«Танцы на костях» Волошина пора прекратить ВСЕМ

Слева - Ольга Малярчук Сегодня в Николаеве прошла IV Всеукраинская конференция организаций участников боевых действий и ветеранов АТО. На этой встрече присутствовали и начальник ГУНП в Николаевской области генерал полиции третьего ранга Юрий Мороз, и заместитель главы ОГА Александр Кушнир. В том числе, обсуждали дело Владислава Волошина.

Волонтер и опора многих николаевских участников АТО Ольга Малярчук обратилась с просьбой от семьи – прекратить спекуляции на этой теме. Об этом сегодня писали СМИ. Участники конференции выразили намерение приехать и вмешаться в ситуацию, если спекуляции, в частности политические, не прекратятся. Но в прессе не был озвучен один важный момент – Ольга обратилась с просьбой прекратить спекуляции ИМЕННО К СМИ. И подчеркнула, что семья погибшего открыта к общению с участниками АТО, волонтерами, но полностью закрыта от прессы. Потому что нарушаются все мыслимые и немыслимые этические и просто человеческие нормы. Чтобы не было кривотолков, привожу полностью видео обращения Ольги. И поддерживаю её в том, что никакие политические или репутационные амбиции не стоят того, чтобы поднимать на знамёна, простите, бельё героя.

Безусловно, большинство наших местных журналистов и собкоров всё понимают и ведут себя достойно, но тема вышла на государственный уровень, а там добыча жаренных фактов и горячих подробностей часто идёт в разрез с моралью.

Кстати, со стороны общественности по-прежнему не поступило предложений о введении в дело независимого адвоката с целью непредвзятого наблюдения и участия в уголовном производстве, что еще 26 марта во время брифинга предложил Юрий Мороз. Так оно было надо…