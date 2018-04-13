В Николаеве на 68 улицах до вечера отключат свет

В пятницу, 13 апреля в Николаеве с 8:00 до 17:00 в связи с плановыми ремонтными работами временно приостановят подачу электроэнергии по 68 улицах.

Об этом сообщается на сайте «Николаевоблэнерго».

Николаевцам следует ожидать отключения электроэнергии по следующим адресам:

улица Южная, 27а,

переулок Южный, 32

улица Алеко Константинова (Ярославская Терновка)

улица Владимира Станко (Фурманова Терновка)

улица Втората (Иванова)

улица Эмила Димитрова (Димитрова Терновка)

улица Илька Борщака (Коларова)

улица Малко-Тырновская (Ульяновых Терновка)

улица Николая Славова (Благоева Терновка)

улица Емельяновича-Павленко (Кировоградская)

улица Павла Глазового (Лазо Терновка)

улица Плевненская (Калинина Терновка)

улица Сергея Цветка (Тухачевского Терновка)

улица Прудовая (Тольятти Терновка)

улица Староболгарская (Октябрская Терновка)

улица Успенская (Примакова Терновка)

улица Христо Ботева

переулок 1 Ингульский,

переулок 2 Ингульский,

переулок 3 Ингульский,

переулок Бузника,

переулок Военный,

переулок Герцена,

переулок Гоголя,

переулок Дружественный,

переулок Звездный,

переулок Мирный,

переулок Новостройный,

переулок Топольный,

переулок Торговый,

переулок Героев Крут

переулок Кирилло-Мефодиевский (Примакова Терновка),

улица 203 Дивизии,

улица Архитектора Старова,

улиуа Аэрофлотская,

улиуца Белинского,

улица Вазовая,

улица Варнинская,

улица Ветеранов,

улица Виноградная,

улица Вознесенская,

улица Восточная,

улиуа Гагарина,

улица Дымовая,

улица Западная,

улица Ингульская,

улица Карьерная,

улица Красноармейская,

улица Левского,

улица Лучевого,

улица Маяковского,

улица Межевая,

улица Молодежная,

улица Надпрудная,

улица Народная,

улица Новоросийская,

улица Одесская,

улица Павлова,

ул. Песчаная,

улица Пловдеевская,

улица Пушкина,

улица Речная,

улица Славянская,

улица Спортивная,

улица Степная,

улица Целинная,

улица Чижова

улица Софиевская.

Напомним, что 7 марта, значительная часть Николаева осталась без света.