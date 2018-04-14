На Николаевщине пиротехники уничтожили 40 боеприпасов времен прошлых войн

В Первомайске Николаевской области в течении 11-12 апреля группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения путем контролируемого подрыва уничтожила 40 единиц боеприпасов времен прошлых войн.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, накануне 39-летний мужчина, во время проведения земляных работ на открытой территории села Софиевка, наткнулся на три авиабомбы AO-25. Пиротехники во время обследования территории дополнительно выявили 35 авиабомб AO-25 и 2 взрывателя.

Напомним, что на Николаевщине в среду, 11 апреля, группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения путем контролируемого подрыва уничтожила авиабомбу АО-25 времен прошлых войн.