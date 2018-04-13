В Николаевскую область направлено 84 стент-системы, необходимых при инфаркте миокарда

В Николаевскую область по правительственной программе экстренного стентирования направлено 84 стент-системы для проведения бесплатной процедуры в экстренных случаях при остром инфаркте миокарда.

Об этом свидетельствует таблица распределения по областям на странице и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун в Facebook.

«Всего медучреждения в областях Украины получили 5 тысяч 323 стента - это дополнительная поставка в 4 тысячи 657 стентов, которые были отправлены в регионы прошлой осенью», - говорится в сообщении.

Отмечается, что это высококачественные стент-системы, которые производят в США и Европе, прошедшие строгий контроль и являются полностью безопасными для жизни и здоровья украинских пациентов.

Также, вместе со стентами в области направлены необходимые медицинские изделия для их установки.

«Всего до конца года в регионы будет поставлено 20 тысяч стентов - как показывает средняя годовая статистика, этого должно хватить, чтобы предоставить бесплатное стентирование всем, кого настиг инфаркт и нуждается в срочной помощи», - идет речь в публикации.

Напомним, ранее сообщалось что премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил о намерении расширить медицинскую программу «Доступные лекарства».