«Катастрофа, которую мы не решим в масштабах области», - Талпа считает, что на Н-14 нужно привезти Гройсмана и Омеляна

Михаил Талпа Депутат Николаевского областного совета Михаил Талпа призвал исполняющего обязанности начальника Службы автодорог в области Андрея Максименко «правдами неправдами» сделать так, чтобы на трассу Н-14 «Александровка-Кропивницкий-Николаев» выехали премьер-министр Украины Владимир Гройсман и министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Об этом он заявил в ходе внеочередной сессии Николаевского облсовета в четверг, 12 апреля, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

- Нужно признать, что трасса Н-14 – это не вопрос, который может разрешить Служба автомобильных дорог, это не вопрос, который может разрешить Николаевская область. Я считаю, что нужно идти по примеру 2010-2011 годов, одесской трасы. Когда была принята на Кабмине чрезвычайная ситуация, было выделено 300 миллионов, не было никаких тендеров, а Кабинет министров сам заключил прямые договора, и за 3,5 месяца построили одесскую дорогу. Потому что были отдельные деньги и была отдельная процедура. Не было ни тендеров, ни проектирований, ничего. Зашли и сделали. Поэтому, я считаю, что нужно такой же принцип применить на Н-14. Это катастрофа, которую мы не сможем решить в масштабах Николаевской области, - заявил он.

По его мнению, именно эти два человека могут решить данную проблему.

Напомним, ранее сообщалось о том, как 26 и 27 марта жители села Воссиятское перекрывали трассу Н-14 «Александровка-Кропивницкий-Николаев».