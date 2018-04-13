В Николаеве утвердили места, где можно купаться и заниматься водным спортом

В Николаеве на 2018 год определили четыре объекта для отдыха на воде и шесть – для занятия водным спортом.

Соответствующее решение исполком Николаевского горсовета принял в пятницу, 13 апреля, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

– В этом проекте решения мы разбили места отдыха на две категории: места массового отдыха в количестве четырех и места для занятия водными видами спорта. Это сделано в связи с тем, что сейчас практически стертая грань между местами отдыха и пляжами относительно мер подготовки этих мест, – сказал начальник управления по вопросам ЧС и ЦЗН Николаевского городского совета Александр Герасименя.

В частности как места массового отдыха в мэрии определили пляжи «Стрелка» и «Прибой» в Центральном районе, пляж «Чайка» в Корабельном районе и береговая зона на улице Лазурной на Намыве.

Водным спортом в Николаеве можно заниматься на шести объектах – областной яхт-клуб в Заводском районе, КДЮСШ «Коммунаровец», СДЮСШОР по академической гребле, ШВСМ, Клуб юных моряков с флотилией в Центральном районе и Детско-юношеский спортивно-оздоровительный комплекс в Корабельном районе.