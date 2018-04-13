«База отдыха, кафе, почта, магазины»: Министр обороны Украины рассказал, как создают инфраструктуру на николаевском полигоне

Ремонтные работы на николаевском полигоне «Широкий Лан» планируют закончить до конца осени.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр обороны Украины Степан Полторак.

По его словам, в пятницу, 13 апреля, он посетил лагерный городок на николаевском полигоне для проверки с целью проверить ведение строительных работ.

«Сейчас здесь мы создаем инфраструктуру, на базе которой можно будет готовить современные ВС Украины. На сегодня у нас хорошо подготовлен и оснащен личный состав. Территория полигона «Широкий лан» всегда была проблемной, начиная с советских времен», – написал он.

Также он отметил, что решение о строительстве инфраструктурных объектов на полигоне было принято больше года назад.

«В первую очередь, мы планируем построить бригадный комплекс и завершить его в конце осени. В комплекс будут включены не только казармы, но и большая столовая – на две с половиной тысячи человек, где будут питаться не только те, кто проживает в казармах, но и те, кто будет находиться в новом стационарном палаточном городке, который также будет построен с учетом потребностей военных, своей инфраструктурой, водоснабжением», – добавил Полторак.

Кроме того, по словам министра обороны, на территории лагерного городка будет построена спортивная база и ряд других объектов.

«Будет построена современная база отдыха для военнослужащих-контрактников и для офицеров, почта, магазины, кафе, медицинская часть. Хочу подчеркнуть, что все это строится в чистом поле - и все нужно тщательно планировать: очистные сооружения, водоснабжение, энергообеспечение и энергосбережения. Основные подрядчики строительных работ обещают завершить строительство основных объектов до конца осени», – написал Полторак.

«Поэтому я поставил задачу и службе тыла к концу осени личный состав, который после зоны боевых действий прибывает сюда на учебу, мог не только учиться, но и отдыхать, восстановиться после тяжелой службы на Востоке страны», - подытожил он.

Напомним, что ранее были опубликованы фото, на которых видны ужасные условия жизни украинских военнослужащих в палатках на полигоне «Широкий Лан». Военное руководство отреагировало на данную ситуацию и отметило, что в этом виновата погода, а проблема решена. Военная прокуратура Николаевского гарнизона открыла уголовное производство по факту халатного отношения к военнослужащим, прибывающим на полигон. После этого в Минобороны отрапортовали, что привлекли к ответственности ряд должностных лиц из-за «ситуации» на полигоне «Широкий