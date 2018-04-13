Украина уже в конце года сможет осуществить масштабные испытания крылатых ракет, - Турчинов

Испытания крылатых ракет

Украина в конце года проведет масштабные испытания крылатых ракет. Где уже можно будет увидеть и пусковую установку, и отработанную технологию производства.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в кулуарах Киевского форума по безопасности, сообщает «Левый берег».

«Что касается подготовки крылатых ракет украинского производства, мы уже будем видеть и пусковую установку, и уже отработанную технологию производства этих ракет. И будут проведены серьезные испытания, не государственные, но достаточно масштабные, где-то в конце этого года», - сказал он.

Новое оружие - полностью украинская разработка конструкторов государственного предприятия КБ «Луч» в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями оборонного комплекса Украины.

Напомним, 30 января, состоялись успешные первые летные испытания новой украинской крылатой ракеты наземного базирования, способной точно поражать наземные и морские цели.