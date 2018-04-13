Клуб николаевских бородачей почтил память адмирала Макарова

представители Клуба николаевских бородачей В пятницу, 13 апреля, Клуб николаевских бородачей почтил память адмирала Степана Макарова в день его гибели. В прошлом году состоялось первое возложение цветов к памятнику исследователя и океанографа, тогда же адмирала назначили почетным членом клуба.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности. НЕТ».

Жена организатора акции Любомира Бороды, Татьяна, рассказала о том, почему, и у кого зародилась идея чтить память адмирала.

- По поводу Макарова изначально я подала идею, потому что нужно было какое-то место, где могли бы собраться ребята. Клуб николаевских бородачей основали немного раньше (17 марта 2017 года, - прим. ПН), и в первый раз собрались на День святого Патрика. А потом весна, хотелось найти какое-то место, чтобы можно было собраться, и, чтобы было символично как-то. Подумали и решили: «А почему бы не Макаров?» Такой человек, очень интересный, очень много сделал для флота, он ученый он военный, океановед. Очень много вещей сделал, - отметила она.

Также она добавила, что пятница 13 не помешала их традиции.

- Дело не в пятнице 13. В этот день он погиб и поэтому, собственно, в этот день мы приходим, чтобы почтить память великого земляка, - добавила Татьяна.

Людей собралось не много, как отметил Любомир Борода, виной тому будний день и все находятся на работе.

- Сегодня будний день, поэтому нас так мало. В прошлом году было больше, плюс есть тенденция, такая, что не все бородачи считают, что они должны состоять в этом клубе. Человек в праве выбирать то, что ему нравится, - добавил он.