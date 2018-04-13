«Это неправда, что мы отменяем вызов врача на дом», - Супрун рассказала об изменениях процедуры вызова врача

Ульяна Супрун Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что медицинская реформа не отменяет вызов врача на дом. Теперь только пациент и врач смогут решать необходимость выезда, а не администрация медицинского учреждения.

Об этом она сообщила в пятницу, 13 апреля, на брифинге, - передает УНН.

«Пациент звонит в амбулаторию, или своему врачу, и вместе с ним решает, едет к нему врач, или он едет к врачу. Это неправда, что мы отменяем вызов врача на дом. Просто теперь это будет решаться напрямую между пациентом и врачом, а не как раньше – пациент звонит в администрацию, и администратор решает, должен врач выезжать или нет. Администрация не должна принимать такие решения», - рассказала Супрун.

Напомним, что 30 января вступил в силу закон о медреформе, а 2 апреля николаевцы митинговали против медреформы.