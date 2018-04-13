«World Press Photo 2018»: названы лучшие фотографии года

World Press Photo 2018 объявил победителей конкурса за лучшую фотографию года. Главный приз получил фотограф из Венесуэлы Роналдо Шемидт за фотографию горящего протестующего.

Об этом сообщается на официальном сайте награды.

Человек на фото - участник демонстрации против решения венесуэльского президента Николаса Мадуро внести изменения в конституцию страны. Акция протеста состоялась в Каракасе 3 мая 2017 года. Тогда из-за столкновений протестующих с полицейскими пострадали сотни людей.

Организаторы конкурса также опубликовали список лучших фотографий-номинантов, которые также принимали участие в конкурсе за звание лучшей журналистской фото-работы. Лучшие работы были выбраны 73 тысяч фотографий из 125 стран.

Напомним, ранее престижный фотоконкурс опубликовал лучшие снимки за 2017 год.