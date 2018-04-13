Николаевская ОГА расторгнула договор с фирмой «Алан-Техно» в одностороннем порядке

В пятницу, 13 апреля, управление инфраструктуры Николаевской областной государственной администрации разорвало договор с компанией «Алан-Техно», поскольку обнаружило ряд нарушений, которые фирма-перевозчик не устранила. С 11 мая 2018 года компания не сможет быть перевозчиком по маршруту № 114.

Об этом сообщает управление инфраструктуры Николаевской облгосадминистрации.

Напомним, что 11 апреля директор компании «Алан-Техно» Инга Шаповалова заявила, что ее предприятие отказалось от обслуживания пригородного маршрута № 114.

«В управлении инфраструктуры облгосадминистрации отмечают, что в течение 2017 - 2018 годов работники управления в соответствии с пунктами Договора, который заключили между ООО «Алан-Техно» и Николаевской ОГА, осуществляли проверки на маршруте №114 «Николаев - Лупарево (дачи)». Во время таких проверок были выявлены систематические нарушения выполнения условий Договора. По результатам выявленных нарушений на предприятие направлялись многочисленные сообщения о нарушении условий Договора для устранения выявленных недостатков», - идется в сообщении.

В связи с нарушениями Договор расторгли в одностороннем порядке. Таким образом с 11 мая 2018 года «Алан-Техно» не будет иметь права перевозить пассажиров по данному автобусному маршруту.

Ранее сообщалось, что с 9 апреля фирма Алан-Техно подняла тариф на пригородный маршрут №114 (Николаев-Лиманы-Лупарево). А 10 апреля жители Корабельного района города Николаева протестовали против поднятия тарифов на проезд предприятием-перевозчиком «Алан-техно» в села Лиманы и Лупарево. На следующий день, 11 апреля, местные жители блокировали автобус перевозчика.