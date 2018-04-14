В Николаеве открыли мемориальную доску в память о погибшем десантнике Викторе Кожурине

В Николаеве в память о погибшем 24-летнем герое АТО Викторе Кожурине открыли мемориальную доску в его родной школе.

Об этом сообщает «5 канал».

Он служил сапером в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, держал оборону Донецкого аэропорта. 20 января 2015 года попал под обстрел вражеских «Градов». Посмертно он был награжден орденом «За мужество» III степени.

- Витя был хорошим учеником. Добрый, отзывчивый, он всегда всем помогал, хорошо учился. Всегда был вежлив, спокоен, трудолюбив, - вспоминает учительница Виктория Федотова.

- Для меня лично это действительно хорошо, что сохраняется память. Пока мы ходим на такие мероприятия, пока приносим цветы, помним – значит он жив, - сказал побратим погибшего Сергей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Первомайске открыли мемориальную доску воину Роману Довгому, погибшему в зоне АТО.