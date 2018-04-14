За время независимости Украины на её границах задержали более 300 тысяч мигрантов, - Госпогранслужба

На государственной границе Украины с 1991 года задержали около 330 тысяч нелегальных и потенциальных мигрантов.

Об этом сообщают в пресс-службе Администрации Госпогранслужбы Украины.

Так, с начала независимости на украинских границах сотрудники гос пограничной службы задержали 123 тысячи человек за незаконное пересечение границы и отказали в пропуске почти 180 тысячам потенциальным незаконным мигрантам. В то же время они выдворили из Украины более 40 тысяч иностранцев-правонарушителей.

Отмечается, что за последние три года попытки мигрантов незаконно пересечь границу значительно уменьшились: в 2015-м году - 1807 человек, в 2016-м - 1040 человек, в 2017-м - 886 человек.

«Стоит отметить, что изменению ситуации с потоками незаконных мигрантов территории Украины в страны Западной Европы предшествовала кропотливая ежедневная работа пограничников. Ведь были годы, особенно в 1994-1999-е, когда пик потока мигрантов составлял более 65 тысяч иностранцев. В последующие несколько лет благодаря совершенствованию системы охраны границы произошел спад незаконной миграции на 50-70% », - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщают, что для перемещения незаконных мигрантов по территории Украины в начале используются способы их легального въезда по реальным документам с разной целью, в частности, обучение, туризм, деловая, частная. А уже потом организовывается их дальнейшее движение на западный участок, чтоб незаконно нарушить границу.

«При этом фиксируется формирование сети высокодоходного преступного бизнеса, специализирующегося на вопросах нелегальной миграции, в частности переправка, изготовление поддельных документов высокого качества и организация транспортной перевозки. Борьба с такой транснациональной криминальной сетью осложняется из-за разветвленной деятельности ее представителей в различных странах, которые для организации противоправной деятельности используют передовые коммуникации», - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Россия разместила «Искандеры» у границы с Украиной.