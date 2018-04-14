На Николаевщине пиротехники уничтожили два боеприпаса времен прошлых войн

На Николаевщине группа пиротехнических работ уничтожила два взрывоопасных предмета времён прошлых войн.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, артиллерийский снаряд калибром 76 миллиметров на открытой территории вдоль Киевского шоссе на повороте в микрорайон Матвеевка нашли в пятницу, 12 апреля. В тот же день, во время поиска металлолома на открытой территории в селе Поречье Веселиновского района, местный житель нашел снаряд уже калибром 100 миллиметров.

В пятницу, 13 апреля, спасатели уничтожили боеприпасы путем контролируемого подрыва.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине пиротехники уничтожили 40 боеприпасов времен прошлых войн.