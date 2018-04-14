Представители МИД Украины сообщили об утрате смысла продления договора о дружбе с РФ

Представители МИД Украины напомнили о том, что до 30 сентября 2018 года Украина должна решить, стоит ли ей продлевать действие Договора о дружбе с Российской Федерацией на следующие 10 лет.

Об этом сообщает ZN,UA .

Договор о дружбе в свое время выполнил свою миссию, но теперь он исчерпал себя во всех возможных смыслах. Главное — он так и не заставил Россию изменить свое отношение к нам. Вместе с тем украинцы смогли за этот период осознать себя, обрести свою независимость. В этих обстоятельствах договор, переговоры относительно которого начались еще в 1992 году, теряет политическое и символическое содержание.

Об этом в своей статье для ZN,UA пишут Елена Зеркаль, заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции, и Тарас Качка, советник министра иностранных дел Украины. По их словам, до 30 сентября 2018 года Украина должна решить, продлевать ли действие Договора о дружбе на следующие 10 лет, согласно статье 40.

«Если мы согласимся на продолжение действия положений о неприменении силы, означает ли это, что мы согласны с неприменением силы, включающим обстрелы «Градами» жилых массивов Мариуполя? Если мы согласимся на продление положения о нерушимости границ, — мы согласны с тем, что РФ препятствует контролю над сотнями километров границы? Если мы согласны на продление действия положения об уважении территориальной целостности, — согласны с оккупацией Крыма и Донбасса?» — задают риторические вопросы представители МИД.

По их мнению, не нужно давать даже гипотетических шансов врагам Украины думать именно так.

Напомним, ранее сообщалось, в Госдуме РФ выступили с предложением денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной в той части, где страны признают территориальные границы друг друга.