«Городу нужно умыться от всей грязи»: в двух районах Николаева боролись с незаконными рекламными конструкциями

В субботу, 14 апреля в Центральном и Заводском районах Николаева прошли мероприятия, направленные на борьбу с рекламными конструкциями, расположенные без разрешительных документов.

Об этом передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам директора департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета Андрея Ермолаева на сегодняшний день запланирован демонтаж «мелкой рекламы», которая висит на заборах, деревьях, столбах и других конструкциях.

Андрей Ермолаев - Она вроде как небольшая, но она по всему городу висит и бросается в глаза, и создает некрасивый фон. Сейчас приедет городской голова (Александр Сенкевич, - ПН) проведет совещание с главами администраций и администрации отправятся по своим районам и работы по удалению такой рекламы закончатся, - отметил Ермолаев.

Также, Ермолаев заявил, что согласно распоряжению исполкома мягкие растяжки и другие виды малой рекламы разрешено снимать без решения исполкома. Кроме этого, он сообщил, что все, что не получится сейчас снять - «возьмут на карандаш, будет выписано предписание владельцам здания убрать самим, если они этого не сделают, то будет вынесено на исполком и демонтаж».

Так, первый объект, на котором производился демонтаж рекламных конструкций расположен по улице Курортная микрорайон Намыв возле ТЦ Таврия – В. Здесь было демонтировано шесть рекламных растяжек и конструкций, которые были связаны с ритуальными услугами, продажей квартир и мебели.

В свою очередь, за нарушение правил благоустройства полагается административный штраф для физических лиц в размере 300 - 700 гривен, для юридических лиц – 750 - 1,6 тысяч гривен.

Александр Сенкевич В частности, мэр Николаева Александр Сенкевич отметил, что сегодняшняя акция направлена на предупреждение людей, которые размещают такую рекламу и попросить их самостоятельно убрать, демонтировать, сняли такую нелегальную рекламу.

- Городу нужно умыться от всей этой грязи, который накопился в Николаеве за много лет. Перед моим вынужденным отпуском, в конце сентября, приняли исполкомом решение, за которым любые рекламные средства признаются мусором и могут быть убраны без решений исполкома. Без комиссий про демонтаж и т.д. Тому все разные щиты, растяжки, баннеры, которые появляются, будут убраны администрациями районов без предупреждения, - заявил мэр.

В свою очередь, Сенкевич дал срок в две недели для бизнесменов на уборку рекламу, в противном случае она будет убираться без предупреждения. При этом он отметил, что любая реклама должна быть уплачена в местный бюджет и она должна быть согласована с профильными управлениями.

Вторым объектом была улица Московская, где были замечены здания, владельцы которых не соблюдают правила размещения рекламы – так называемые рекламы-раскладушки, фасад, завешенный рекламными щитами и так далее, а также реклама «Лото» и мелкие рекламные листовки, наклеенные на столбах.

Так, некоторые владельцы пообещали привести в порядок свою территорию, тем самым облагородив город, а в «Спорт Лото» было закрыто, так что на месте было принято решение немедленно демонтировать пропаганду лотереи. Что касается мелких объявлений на столбах, то Сенкевич попросил всех небезразличных николаевцев самостоятельно срывать их и выкидывать в мусорные баки.

Кроме этого, по словам главы администрации Центрального района Александра Березы сегодня было выполнено демонтаж рекламных конструкций от улицы 6-й Слободской до 3-й Слободской, в общей сложности убрали около 50 разного размера рекламных конструкций.

Напомним, что в Николаеве 12 апреля мэрия занялась демонтажем аварийных билбордов.