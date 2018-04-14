«Будем думать, как это сделать», - в России намерены заблокировать VPN-сервисы

Заместитель представителя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Владимир Круппеников заявил, что Госдума, в связи с блокировкой мессенджера Telegram, изучит необходимость законодательно исключить использование VPN-сервисов.

Об этом сообщают РИА НОВОСТИ.

Напомним, что 13 апреля в России суд постановил немедленно заблокировать мессенджер Telegram.

«Роскомнадзор еще не сталкивался с блокировкой такого масштаба. Сейчас мы посмотрим, потребуется ли принятие дополнительных законодательных мер, чтобы исключить использование VPN, соответственно, будем думать, как это сделать», — сказал Крупенников.

Ранее, роскомнадзор подал в суд иск о запрете Telegram в России. До этого 20 марта Верховный суд РФ отказался отменить приказ ФСБ о передаче ключей от переписки. Сразу после решения Роскомнадзор потребовал от Telegram выполнить обязательства. У компании было 15 дней на передачу информации.