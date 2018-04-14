«Кого будем звать, когда человечеству будет грозить катастрофа?!»: в Киеве прошел «Марш за науку»

В Киеве во второй раз состоялся «Марш за науку»

В Субботу, 14 апреля, в Киеве около 300 человек стали участниками «Марша за науку». В тематических костюмах и с плакатами, ученые и все желающие активисты прошли маршем по улицам столицы с целью привлечь внимание к важности популяризации науки.

Об этом сообщает HROMADSKE.

Основной лозунг марша - «Who you gonna call?» Или «Кого будем звать?», когда человечеству будет грозить катастрофа. Также участники марша выкрикивали «Логика», «Прививка», «ГМО», «Наука без препятствий» и «Науку не остановить».

«В мире науки сегодня низкое и базовое финансирование, поэтому мы вышли, чтобы популяризировать науку, напомнить чиновникам о важности и необходимости науки. Мы призываем всех активных украинцев приобщиться к маршу», - прокомментировал физик-ученый и организатор акции Роман Фомов.

Глобальная инициатива «March for Science» призвана обратить внимание правительств, общественных деятелей и лидеров мнений на необходимость науки и исследований для человечества.

«Украинское общество должно понимать, что в Украине есть ученые, к которым можно обращаться и которые помогут решить вопросы и проблемы. Наша наука должна развиваться и украинцы должны ее поддерживать», - комментирует марш его участник, ученый-биолог Алексей Болдырев.

В Киеве во второй раз состоялся «Марш за науку» В Киеве во второй раз состоялся «Марш за науку» В Киеве во второй раз состоялся «Марш за науку»

Участники марша собрались в парке Шевченко и отправились на Майдан.

«Я пришла, чтобы поддержать науку, чтобы через несколько лет стать кандидатом наук в своей области. Ведь, надеюсь, такие марши привлекут внимание общества к науке и она начнет развиваться », - прокомментировала участница марша Ирина Купчинская.

Также после марша состоялись научные дискуссии о проектах в различных отраслях.

Во время марша можно было сделать селфи с учеными - их потом выставят в общую группу, популяризируя таким образом ученых.

В этом году десятки тысяч ученых, популяризаторов науки и неравнодушных граждан пройдут маршем в сотнях городов мира. Подобные мероприятия должны провести около 300 городов мира. В Киеве ученые маршируют уже второй раз. В прошлом году на событие собрались около ста человек.

Напомним, ранее сообщалось, в Мариинском парке в центре Киева представители организаций «С14» и «Правый сектор» облили красной краской памятник советскому генералу Николаю Ватутину, у которого проводили митинг представители Опоблока и движения «Силы добра».