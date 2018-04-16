Мэр Николаева считает, что крематорий нужно строить недалеко от Балабановского леса, но к биозахоронениям в парках пока не готов

Городской голова Николаева Александр Сенкевич считает, что идеальным местом для строительства крематория в городе - это недалеко от Балабановского леса в Корабельном районе.
Об этом он сообщил в субботу, 14 апреля во время общения с журналистами.
Так, он отметил, что Николаеву необходим такой завод, и лучше всего строить его возле водоочистных сооружений.
- У меня позиция простая...нужен крематорий. Человек приходит из ниоткуда и должен уйти в никуда. Потому что после себя он не должен оставлять грязную землю, испорченные подводные воды, он достаточно портит природу и при жизни. Крематорий должен быть недалеко от очистных сооружений водоканала, где существует сегодня Балабановское кладбище. Там лес, там не существует никаких мест проживания. Там экологические зоны соблюдены и можно это сделать. Уже сегодня разрабатывается там детальный план водоканала, так как они планируют делать там станцию сжигания с Европейским банком. Думаю, что в генеральном плане может быть учтено строительство крематория. Количество людей на земле растет и захоранивать их, и занимать телами умерших людей, это не то что не логично, это губительно, - сообщил Сенкевич.
В частности он отметил, что недавно с директор КП «Ритуальные услуги» было решено, что после проводков вплотную будет обсуждаться вопрос по строительстве крематория.
Кроме того, что касается законопроекта, который разрешает проводить биозахоронения в парках и скверах мэр считает, что в Николаеве к этому пока что не готовы.
- Я полагаю, что сегодня николаевцы не готовы к такому роду захоронениям, во всяком случае, и я, наверное, пока не готов к ним. Есть кладбища, есть в планах постройка крематория. Пока это все на словах, мы не хотим заниматься разработкой проектов, мы хотим взять стандартный крематорий, получить экспертизу и начать стройку, - прокомментировал он.
Ранее Сенкевич заявлял, что жители города выступят против строительства крематория, ведь сжигание людей запрещено христианством, «потому что придет Второе пришествие, и все вынуждены будут встать из могил на встречу»
Также, Кабмин взялся переписывать правила, по которым в Украине хоронят умерших, чтобы хоть как-то решить проблему дефицита мест на кладбищах. Согласно законопроекту хоронить можно будет не только на кладбищах, но и в лесопарках и даже парках культуры и отдыха.