Мэр Николаева считает, что крематорий нужно строить недалеко от Балабановского леса, но к биозахоронениям в парках пока не готов

Александр Сенкевич Городской голова Николаева Александр Сенкевич считает, что идеальным местом для строительства крематория в городе - это недалеко от Балабановского леса в Корабельном районе.

Об этом он сообщил в субботу, 14 апреля во время общения с журналистами.

Так, он отметил, что Николаеву необходим такой завод, и лучше всего строить его возле водоочистных сооружений.

- У меня позиция простая...нужен крематорий. Человек приходит из ниоткуда и должен уйти в никуда. Потому что после себя он не должен оставлять грязную землю, испорченные подводные воды, он достаточно портит природу и при жизни. Крематорий должен быть недалеко от очистных сооружений водоканала, где существует сегодня Балабановское кладбище. Там лес, там не существует никаких мест проживания. Там экологические зоны соблюдены и можно это сделать. Уже сегодня разрабатывается там детальный план водоканала, так как они планируют делать там станцию сжигания с Европейским банком. Думаю, что в генеральном плане может быть учтено строительство крематория. Количество людей на земле растет и захоранивать их, и занимать телами умерших людей, это не то что не логично, это губительно, - сообщил Сенкевич.

В частности он отметил, что недавно с директор КП «Ритуальные услуги» было решено, что после проводков вплотную будет обсуждаться вопрос по строительстве крематория.