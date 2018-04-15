Израиль закрыл воздушное пространство над Голанами из-за ракетного удара по Сирии

Израиль закрыл часть воздушного пространства над Голанскими высотами после утреннего удара США, Великобритании и Франции по территории Сирии.

Об этом сообщает «РИА Новости».

Речь идет о территории Голанских высот к востоку от реки Иордан. Авиакомпаниям запрещено осуществлять полеты в этой зоне на высоте более 1,5 тысячи километров.

Следует отметить, что данная часть воздушного пространства останется закрытой до конца апреля.

Напомним, что США, Британия и Франция в субботу, 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам , которые, по их мнению, используются для производства химического оружия.