Организация по запрещению химоружия проведет расследование в сирийском городе Дума

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) собираются выяснить, использовалось ли оно в сирийском городе Дума.

Об этом сообщает Reuters.

Так, представители организации прибудут в сирийский город , чтобы расследовать утверждения об использовании химоружия.

«ОЗХО продолжит развертывание в Сирийской Арабской Республике, чтобы установить факты вокруг утверждений об использовании химического оружия в Думе», - говорится в заявлении организации.

Напомним, 7 апреля от 70 до 150 человек погибли, отравившись токсичным газом в частично контролируемом повстанцами городке Дума в пригороде Дамаска. Пострадали в разной степени более 500 человек. Запад обвиняет в атаке режим диктатора Башара Асада, однако независимых данных о том, кто применил ядовитый газ, нет.