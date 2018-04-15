На Донетчине в сторону Горловки запустили украинский флаг и шарики с листовками «Тебя ждут дома»

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В Донецкой области активисты вместе с военными запустили в сторону оккупированной Горловки флаг Украины.

Об этом сообщила Ирина Макеевская на своей странице в Facebook.

Так, вместе с детьми около тридцати человек приняли участие в запуске флага и шариков с листовками «Тебя ждут дома». Они прикрепили флаг к связке воздушных шаров желтого и голубого цвета и запустили все это в воздух в сторону Горловки.

«А еще люди собирали и прятали за пазуху листовки, которые просто рассыпались в небе и сыпались не пачкой, а поштучно. На немалой территории. Над Горловкой. В связи с этим орки подняли на уши все, что могли поднять, чтобы собрать. Не получится!» - написала она.

Ранее сообщалось, что в сторону оккупированных территорий Донбасса уже запускали огромный сине-желтый флаг на около 50 воздушных шариках.

Мила Волкова

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русскийобщество