На Донетчине в сторону Горловки запустили украинский флаг и шарики с листовками «Тебя ждут дома»

Об этом сообщила Ирина Макеевская на своей странице в Facebook.
Так, вместе с детьми около тридцати человек приняли участие в запуске флага и шариков с листовками «Тебя ждут дома». Они прикрепили флаг к связке воздушных шаров желтого и голубого цвета и запустили все это в воздух в сторону Горловки.
«А еще люди собирали и прятали за пазуху листовки, которые просто рассыпались в небе и сыпались не пачкой, а поштучно. На немалой территории. Над Горловкой. В связи с этим орки подняли на уши все, что могли поднять, чтобы собрать. Не получится!» - написала она.
Ранее сообщалось, что в сторону оккупированных территорий Донбасса уже запускали огромный сине-желтый флаг на около 50 воздушных шариках.