На Донетчине в сторону Горловки запустили украинский флаг и шарики с листовками «Тебя ждут дома»

Об этом сообщила Ирина Макеевская на своей странице в Facebook.

Так, вместе с детьми около тридцати человек приняли участие в запуске флага и шариков с листовками «Тебя ждут дома». Они прикрепили флаг к связке воздушных шаров желтого и голубого цвета и запустили все это в воздух в сторону Горловки.