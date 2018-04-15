Умер известный кинорежиссер Милош Форман

Двукратный лауреат премии «Оскар», чешский и американский режиссер Милош Форман скончался в возрасте 86 лет.

Об этом сообщает «ВВС».

- Он скончался тихо, в окружении семьи и друзей, - сообщила его жена Мартина, добавив, что он умер после короткой болезни.

Его самый известный фильм «Пролетая над гнездом кукушки» получил все пять главных наград Американской киноакадемии – за лучшую картину, сценарий, режиссуру и игру двух актеров. Он был снят по одноименному роману Кена Кизи. Среди других его прославившихся картин – «Амадей», «Народ против Ларри Флинта» и «Вальмон».

Форман наряду с Романом Полански стал одним из самых успешных европейских иммигрантов в Голливуде, однако продолжал олицетворять связь западного и восточного киномиров.