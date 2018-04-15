Умер известный кинорежиссер Милош Форман

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Двукратный лауреат премии «Оскар», чешский и американский режиссер Милош Форман скончался в возрасте 86 лет.

Об этом сообщает «ВВС».

- Он скончался тихо, в окружении семьи и друзей, - сообщила его жена Мартина, добавив, что он умер после короткой болезни.

Его самый известный фильм «Пролетая над гнездом кукушки» получил все пять главных наград Американской киноакадемии – за лучшую картину, сценарий, режиссуру и игру двух актеров. Он был снят по одноименному роману Кена Кизи. Среди других его прославившихся картин – «Амадей», «Народ против Ларри Флинта» и «Вальмон».

Форман наряду с Романом Полански стал одним из самых успешных европейских иммигрантов в Голливуде, однако продолжал олицетворять связь западного и восточного киномиров.

«Во всех фильмах Формана можно найти следы переживаний человека, выросшего при оккупациях и тоталитарных режимах. Темы общественного лицемерия, двойной морали, сумасшедшего дома как модели государства проходят через многие его ленты – от «Кукушки» до «Ларри Флинта», - писал о нем кинокритик Андрей Плахов.

Вадим Богданов

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русскийобщество