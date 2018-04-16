«Сгорнуть все! Очистить остановку», - глава фракции БПП в горсовете Николаева о навесе и торговле на 3-й Слободской

Глава фракции «Блок Петра Порошенко» в Николаевском городском совете Елена Киселева считает, что территорию вокруг остановки общественного транспорта по улице 3-я Слободская необходимо очистить от торговых павильонов и установленного на пешеходном переходе навеса.

Свое мнение поэтому поводу депутат написала под одним из постов на эту тему в социальной сети Faceboоk.

«…было найдено «мудрое решение» увеличить площадь навеса, а заодно и бабулек «обилетить», добру зазря пропадать, чего уж? – отметила она. - Скоро там будет и молочко, и мясо, и колбаска. Место проходное, бойкое. А людей же чего обижать? Моя позиция, сгорнуть все! Очистить остановку. Тем более что навес не на остановке, а на переходе. Это просто бред. Очистить всю линию, вдоль движения транспорта. Сделать остановку остановкой, а не базаром, где торгуют телефонами, конфетами и кредиты выдают заодно, не хватает только лотереи. Предпринимателей предупредить, что город больше продлевать это предпринимательство не будет. И не слова о рабочих местах! На остановках банно-прачечный комбинат не устраивают. Только навес для пассажиров и малюсенький киоск для воды и билетов. Все, и это вся стратегия и концепция. Никакой торговли на остановках, исключения редкие, только удаленные районы».

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве на остановке на 3-й Слободской комиссия проверяла законность установки навеса.