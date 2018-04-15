В Николаеве суд взыскал с перевозчика ₴56 тысяч «страховки» для выпавшей из «маршрутки» женщины

Хозяйственный суд Николаевской области взыскал с фирмы-перевозчика «Авто-Виола Плюс» 56 тысяч гривен в пользу страховой компании, которая выплатила соответствующую сумму местной жительнице, выпавшей из салона маршрутного такси на проезжую часть.

Об этом говорится в соответствующем решении суда.

В документе указывается, что инцидент произошел в конце 2014 года на пересечении Центрального проспекта и улицы Рюмина. Водитель «маршрутки» покинул место происшествия, не оказав травмированной пассажирке помощи.

Рассмотрев материалы дела, суд принял решение об удовлетворении всех исковых требований.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в 2015 году в Николаеве на проспекте Октябрьском из переполненной «маршрутки» №53 на проезжую часть выпала 55-летняя женщина. Согласно информации Госавтоинспекции, она получила легкие травмы.