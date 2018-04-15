В Торонто из-за ледяных дождей и снегопада отменены более 400 авиарейсов

В канадском городе Торонто бушует непогода. Из-за ледяных дождей и снегопада в международном аэропорту Пирсон отменены более 400 авиарейсов, передает ТСН.

На дорогах также наблюдается крайне сложная ситуация. Из-за обледенения произошло уже более полутысячи ДТП. Поэтому дорожная полиция просит жителей мегаполиса не выезжать из дома без крайней необходимости.

По данным местных СМИ, сейчас на улицах города работает около 80 грузовиков, что посыпают дороги смесью, которая поможет бороться с обледенением.