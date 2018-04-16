«Стыдно»: Николаевцы возмутились состоянием парка «Лески»

Жительница Николаева показала, как завален мусором парк «Лески» в Заводском районе города.

Фотографии парка она опубликовала в группе Николаев - лучший город в Facebook.

Так, на фото видно тряпки, пластиковые стаканчики, целлофановые пакеты и прочий мусор, который оставлен на территории общественного места.

«Кто гулял за озером в Лесках, тот меня поймет....» - написала девушка.

В комментариях люди возмутились таким состоянием парка, а некоторые из них предложили выйти на субботник и убрать мусор.

Ранее сообщалось, что житель города Николаева пожаловался на состояние парка «Дубки» после Пасхальных выходных. Также ранее горожанин сообщил, что в центре Николаева, возле Варваровского моста из микроавтобуса на берег реки Южный Буг выкидывают мусор. Позднее николаевца, незаконно сбрасывавшего мусор на берег реки нашли и составили на него админпротокол.