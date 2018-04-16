Камеры с функцией распознавания лиц появятся на Николаевском железнодорожном вокзале

Камеры с функцией распознавания лиц вскоре появятся на Николаевском железнодорожном вокзале.

Об этом сообщает интернет-журнал NikLife со ссылкой на начальника управления информационной политики и внешних отношений департамента городского головы Николаева Никиту Козыренко.

Ранее чиновник уже рассказывал об этом проекте, который в Николаеве реализует одна из киевских компаний.

- Это облегчит работу полиции в поиске людей, которые находятся в розыске. Сейчас идет согласование с Главным управлением Национальной полиции в Николаевской области и «Укрзалізницею». Надеемся, что они нам дадут позитивный ответ, и совсем скоро этот проект будет реализованным, - говорил он.

По его словам, бюджетные средства будут использованы только на покупку камер, а «все остальное предоставит компания бесплатно на постоянной основе» – программное обеспечение и сопровождение проекта.

Напомним, в мэрии Николаева сообщали, что в 2018 году в городе планируют удвоить количество камер видеонаблюдения, в городском бюджете на эти цели предусмотрено три миллиона гривен. Также обсуждается возможность создания городского дата-центра для управления системой видеонаблюдения и координации действий правоохранительных органов в обеспечении безопасности городской среды.