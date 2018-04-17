На Николаевщине до конца недели продержится чрезвычайный уровень пожарной опасности

Фото из архива В Николаевской области в период с 16 по 20 апреля продержится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

Кроме того, такой же уровень опасности будет наблюдаться на территории западных областей Украины, а также Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Кировоградской областей. Отметим, что опасность достигнет 5-го уровня, при котором существует большая вероятность возгорания травы, торфяников и лесных массивов, а также легковоспламеняющихся предметов.

Напомним, что в течение праздничных выходных дней на Николаевщине было спровоцировано 70 пожаров. Напомним, что недавно на Николаевщине участились случаи пожаров травы и камыша – из-за них на годы уничтожаются экосистемы.

Ранее Евгений Рымарь в своем Facebook опубликовал ряд фото и видео с места происшествия возле улицы Чапаева в Ингульском районе. Он также сообщил, что во время пожара из горящего камыша выбежал рыбак, которому пришлось прятаться от огня и прыгать в реку. При этом мужчина все равно получил ожоги. Также отметим, что в Николаеве полиция задержала поджигателя камыша.