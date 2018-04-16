Мэр Сенкевич заявил, что все домашние животные должны быть чипированы - работу могут доверить одной из ветклиник Николаева

Владельцы сети ветеринарных клиник «Лорд», расположенных в Заводском и Центральном районах Николаева, предложили мэру Александру Сенкевичу проводить у них бесплатную стерилизацию и чипирование домашних животных, с дальнейшей компенсацией затрат из бюджета КП «Центр защиты животных».

Об этом сообщается в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

По мнению представителей «Лорда», у «Центра защиты животных» неудобное расположение, поэтому горожанам сложно туда добраться, в то время как их клиники расположены в более удобном месте.

В свою очередь Сенкевич заявил, что основной причиной появления бездомных животных является то, что их выгоняют на улицу хозяева и поддержал подобную инициативу.

- При чипировании в холку животному вводится небольшой чип. И в случае потери животного можно при помощи сканера считать информацию о его хозяине, номер телефона и прочие контактные данные. Все домашние животные в Николаеве должны быть чипированы. И я предлагаю помогать людям, которые не могут это сделать. В доработанной программе необходимо предусмотреть возможность чипирования домашних животных за счет бюджета, - сказал он.

Также он предложил предусмотреть закупку сканеров для патрульной полиции, чтобы те могли выписывать штрафы хозяевам нечипированных животных. Городской голова поручил детально изучить предложение, высказанное ветеринарами, и внести изменения в программу обращения с животными в городе Николаеве.

Ранее сообщалось, что согласно выводам департамента ЖКХ Николаевского горсовета, в 2017 году директор КП «Центр защиты животных» Людмила Ткач допустила ряд просчетов в управлении предприятием.

Также напомним, что ранее жительница Николаева пожаловалась, что из-за халатности врача ветеринарной клиники «Бродовских» умерла её собака.