«Был ли смысл собираться?»: На Николаевщине все же появятся площадки под ГВК, но работать на них по-прежнему некому

В Николаевской области все же планируют в ближайшую неделю обустроить четыре площадки под передвижные габаритно-весовые комплексы – на трассах Н-11, Н-14 и М-14. Соответствующими работами займется ДП «Николаевский облавтодор» в рамках подписанного договора со Службой автодорог области по содержанию и эксплуатации дорог.

Об этом стало известно во время совещания в Николаевской облгосадминистрации по данной теме в понедельник, 16 апреля.

Как известно, в области на данный момент существует только одна площадка, где ГВК могут работать. При том, что в прошлом году региону передали четыре передвижных комплекса.

Начиная совещание, исполняющий обязанности главы ОГА Вячеслав Бонь отметил, что так как вопрос по строительству стоянки для фур в области не решается, все внимание стоит переключить на организацию весового контроля. А для этого необходимо решить сразу несколько проблем: отсутствие мест, где весовые комплексы в принципе можно устанавливать, не нарушая существующие нормы и правила; а также нехватку штатной численности в областном управлении Укртрансбезопасности.

Он напомнил, что в прошлом году из бюджета области выделили деньги на закупку весов, но, понимая, что на них попросту некому будет работать, деньги перераспределили на другие цели. Тем не менее, судя по прозвучавшим на совещании заявлениям, кадровый вопрос так и не был решен.

- И сессия облсовета обращалась, и губернатор писал, и мы от себя письма направляли. И ничего не сделано… Кабмин отказал в увеличении штата, - заявил заместитель начальника управления Укртрансбезопасности в области Леонид Костенко.

По его словам, на данный момент их управление может обеспечить работу лишь одного ГВК и то с «плавающим» графиком, то есть не круглосуточным.

Реагируя на это, Бонь сказал, что не понимает, есть ли смысл дальше вообще проводить совещание, ведь даже если Служба автодорог подготовит площадки, на них все равно некому будет работать. При этом он попросил заместителя главы ОГА Валентина Гайдаржи подготовить еще одно письмо правительству относительно решения этой проблемы. Одним из возможных выходов из сложившейся ситуации они видят перераспределение кадров по областям, если от увеличения штатной численности в Киеве напрочь отказываются.

Отдельно поднимался вопрос, касающийся того, что полиция не дежурит на ГВК. Из-за этого, по мнению Костенко, «останавливаются, чтобы взвеситься, только добропорядочные перевозчики».

На прямой вопрос Боня по этому поводу присутствующий на совещании начальник николаевской патрульной полиции Максим Ахрамеев не стал публично озвучивать, что его сейчас останавливает организовать это дежурство. Вместе с тем, как он отметил несколькими минутами ранее – законодательством не предусмотрена никакая ответственность водителя в случае его отказа взвеситься, но и это изменить можно только на киевском уровне.

Тогда Бонь спросил, есть ли у кого-то хоть какие-то предложения, что делать. Максименко предложил «физически блокировать» фуры, после чего Ахрамеев скептически поинтересовался, «на долго ли их хватит».

Кроме того, участники совещания обсудили возможность устанавливать весовые комплексы в черте города прям возле терминалов и портов. По словам Костенко, у них уже есть такое право, правда, Бонь попросил предоставить ему подтверждающие это нормативные документы.

Было решено вести переговоры с городом и представителями бизнеса, чтобы предпринимать меры для организации весового контроля, которые находятся в их компетенции.