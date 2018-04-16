«Оспаривать в суде точно не буду», - глава Николаевского облсовета готова к тому, что депутаты могут выразить ей недоверие

Виктория Москаленко Глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко заявила, что если депутаты выразят ей недоверие, то она не станет оспаривать их решение.

Это заявление она сделала в эфире передачи «Добрый вечер».

Так, на вопрос ведущего о том, как она может прокомментировать призыв народного депутата Украины Вадима Подберезняка к депутатскому корпусу собрать внеочередную сессию и отправить её в отставку, она ответила, что депутаты имеют полное право это сделать, если соберут подписи.

- Это воля депутатов, и если есть ко мне недоверие, то пожалуйста, есть право сбора подписей. Только таким образом, потому что если я могу внести недоверие заместителям, то мне никто не может, кроме подписей депутатов. Я честно скажу, не читала комментарий Пидберезняка, но если он сказал «нужно отставку», то не он первый, не он, я так понимаю, последний. Меня в отставку уже отправлял господин Вадатурский, господин Макарьян, теперь – Пидберезняк. Я так понимаю до конца каденции, а я планирую работать до конца каденции, возможно, будут ещё депутаты, которые скажут об отставке, - рассказала она.

Также Москаленко отметила, что в случае принятия депутатами такого решения, она не станет оспаривать в суде их действия.

- Мне интересно только одно, почему депутаты Верховной Рады не занимаются своей работой, как депутаты Верховной Рады? В данном случае это касается Пидберезняка. Я скажу так, приглашаю на каждую сессию, в том числе господина Пидберезянка. На сессиях он не появляется, то есть, ему неинтересно то, что происходит в регионе, а должность главы интересна. Поэтому здесь право депутатов, если они определятся. Я скажу так, оспаривать в суде эти действия я точно не буду, - подчеркнула глава облсовета.

Ранее сообщалось, что 28 марта Кухта написал заявление на имя главы облсовета Москаленко о сложении своих полномочий. Однако, в ходе внеочередной сессии облсовета, которая состоялась 12 апреля, депутаты не поддержали его отставку. Позднее Москаленко подписала распоряжение об увольнении своего первого заместителя Ивана Кухты.