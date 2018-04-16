В Германии 13-летний мальчик и его учитель нашли клад Гарольда I Синезубого

Археолог-любитель Рене Шён и его 13-летний ученик Лука Малашнитченко обнаружили в Германии клад датского короля Гаральда I Синезубого, предположительно закопанный в конце 980-х годов.

Об этом сообщает The Guardian.

Рене и Лука искали клад при помощи металлодетекторов в январе на севере острова Рюген и нашли объекты, которые поначалу приняли за изделия из алюминия.

Изучив находку получше, они поняли, что нашли серебряные предметы. Раскопки продолжили местные археологи на площади 400 квадратных метров. Обнаружилось, что клад связан с датским королем Гаральдом Гормссоном, известным как «Синезубый», который правил с 958 по 986 годы.

Среди найденных объектов - ожерелья, брошки, молот Тора, кольца и около 600 монет, из которых 100 датированы эпохой, когда жил Синезубый и правил на территории, где сейчас находится Дания, северная Германия, южная Швеция и часть Норвегии.

- Этот клад - наибольшая находка монет эпохи Саблезубого в этом регионе, и она очень важная, - заявил главный археолог Микаэль Ширрен.

Самая старая монета - из Дамаска, датируется 714 годом, самая новая - 983 года.

Ученые предполагают, что клад был зарыт в конце 980-х годов, когда Гарольд Синезубый был вынужден бежать из Дании в Померанию, где умер в 987 году.

Гаральд Синезубый известен тем, что объединил Данию и при его правлении страна приняла христианство. Также в его честь назван сервис «bluetooth».

Напомним, в Италии археологи нашли скелет мужчины с ножом вместо ампутированного предплечья.