Порошенко подписал закон, устанавливающий возраст полового совершеннолетия

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, установивший минимальный возраст полового совершеннолетия в 16 лет.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Закон Украины «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно защиты детей от сексуальных злоупотреблений и сексуальной эксплуатации» соответствует рекомендациям Комитета ООН по правам ребенка.

Установленный минимальный возраст существенно облегчает процесс квалификации сексуальных преступлений, поскольку убирает необходимость проведения судебно-медицинской экспертизы для установления половой зрелости потерпевшего.

«Подписал закон о защите детей от сексуальных злоупотреблений и сексуальной эксплуатации. Он будет способствовать повышению состояния соблюдения прав ребенка в Украине и позволит выполнить рекомендации Комитета ООН по правам ребенка и Европейского комитета по социальным правам Совета Европы», — отметил Порошенко в Twitter.

Законом предусмотрены изменения в статью 155 УК Украины. Согласно ним, криминализируются добровольные половые сношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенные совершеннолетним лицом.

Напомним, нормы закона прописаны в законопроекте №2016, который был рассмотрен Верховной Радой в марте. За принятие в целом законопроекта №2016 проголосовал 241 депутат при минимально необходимых 226.

Ранее уголовная ответственность предусматривалась за половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости, при этом конкретный возраст не указывался.