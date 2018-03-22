Свято место пусто не бывает или Почему Баштанская прокуратура уже почти полгода без руководителя

Как-то незамеченным для меня оставался тот факт, что Баштанская местная прокуратура, начиная со средины декабря прошлого года, работает без руководителя. Предыдущий прокурор пяти районов - Баштанского, Снигиревского, Новобугского, Березнеговатского и Казансковского - Мирон Капраль по собственному желанию был досрочно уволен с занимаемой должности. 13 декабря Совет прокуроров Украины согласовал его увольнение. Если же реальной причиной его ухода было не "собственное желание", а та информация, которой со мной поделились мои собеседники в компетентных органах, однако я не могу ее сейчас проверить, то весьма печально. Но не об этом речь.

До сих пор на сайте прокуратуры Николаевской области напротив должности руководителя Баштанской местной прокуратуры пустует место. Честно говоря, я случайно наткнулся на это, когда искал фамилию руководителя другого территориального подразделения прокуратуры области.

Когда я начал узнавать, в чем загвоздка, что пять районов уже почти полгода без прокурора, всплыли интересные детали. Оказалось, что за место руководителя Баштанской местной прокуратуры началось нешуточное противостояние.

Мои собеседники в ведомстве отмечают, что руководство прокуратуры Николаевской области следующим на освободившейся должности видело Олега Бондаря. И в Баштанской прокуратуре уже готовились к тому, что он займет место Мирона Капраля. Был подготовлен соответствующий пакет документов, который с "благословения" Тараса Дунаса был направлен на рассмотрение Совета прокуроров Украины. Мол, прокуратура Николаевской области видит следующим прокурором Баштанской местной прокуратуры Олега Бондаря, просим согласовать и поддержать. 14 марта Совет прокуроров принял свое решение и... снял с рассмотрения вопрос внесения рекомендации о назначении Бондаря руководителем Баштанской прокуратуры. Иными словами, отказал. Примечательно, что, по имеющейся у меня информации, ответа прокуратура Николаевской области с разъяснением, чем Совет прокуратуры не устроила кандидатура Бондаря, так и не получила.

Это еще больше меня заинтересовало и я начал узнавать всеми доступными мне каналами связи, как вообще обстоит ситуация с этой должностью. И, как оказалось, Бондарь был не единственным кандидатом, который хотел занять кресло прокурора Баштанской прокуратуры. Вместе с ним на Совет прокуроров путем самовыдвижения подавался действующий сотрудник Николаевской местной прокуратуры №1 Максим Олефир, сын экс-главы Ленинского районного суда Николаева Николая Олефира, старший брат Павла Олефира. Двое последних широко известны публике по публикациям "Преступности.НЕТ". Но гораздо больше о них знают в самой Баштанке, откуда семья Олефиров родом.

Николай Олефир (по центру) Максим Олефир Павел Олефир

Сказать, что в Баштанской прокуратуре не были особо рады перспективе работать под началом Максима Олефира - ничего не сказать. Но еще больше этот факт огорчил самого Тараса Дунаса. Последний выступает категорически против возможности назначения Олефира прокурором Баштанской прокуратуры и уже публично озвучил свою позицию на одном из совещаний.

Примечателен тот факт, что на сайте Совета прокуроров Украины отсутствует какая-либо информация о рассмотрении кандидатуры Максима Олефира. Еще в начале прошлой недели я отправил в Совет информационный запрос по этому поводу. До нынешнего момента ответ мне так и не пришел. А этот орган настолько открытый, что в контактах у них только адрес электронной почты и номер факса. Не знаю, принимают ли они голубиную почту. Я бы им запрос еще и голубем отправил.

Факт отсутствия какой-либо информации еще больше придал всей этой ситуации пикантности. Мои собеседники, которые располагают определенным массивом информации, уверяют меня, что не обошлось в данной ситуации без самого Николая Олефира, который, якобы, перебрался жить в Киев, забрав с собой своего младшего сына. Мол, у него есть поддержка баштанских фермеров. Дальше додумайте сами.

Так как имевшийся у меня массив официальной информации не давал мне возможности делать какие-то выводы, я решил позвонить самому Максиму Олефиру, чтобы задать несколько вопросов относительно его стремления занять должность руководителя Баштанской прокуратуры. Однако он был краток, мол, я не знаю, кто мне звонит, отвечать вам не буду, обращайтесь в пресс-службу прокуратуры Николаевской области. Самое интересное, что он как не подтвердил факт участия в конкурсе, так и не отрицал его.

В прокуратуре Николаевской области мне никак не смогли прокомментировать эту ситуацию, так как не могут комментировать действия Совета прокуроров Украины, как и не могут комментировать действия прокурора Максима Олефира в его стремлении занять должность прокурора Баштанской прокуратуры.

Насколько мне известно, 19 апреля в Киеве состоится очередное заседание Совета прокуроров Украины, на которое собирается Максим Олефир. Тем временем в Баштанской местной прокуратуре вовсю обсуждают, что именно он будет их новым руководителем.

Но прежде, чем он попадет на Совет прокуроров, ему придется 18 апреля предстать в Киеве перед членами Квалификационно-дисциплинарной комиссии, которые должны будут рассмотреть жалобу адвоката Владимира Тимошина. Суть: в январе Баштанский районный суд отстранил от уголовного производства по взятке депутату райсовета Александру Береговому прокурора Максима Олефира из-за родства с фигурантом – братом Павлом Олефиром. Что тут еще добавить?