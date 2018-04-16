В Николаевском горсовете прошла встреча мэра Сенкевича с «небезразличными» гражданами

В понедельник вечером, 16 апреля в сессионном зале Николаевского городского совета состоялась встреча мэра Александра Сенкевича с горожанами.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, перед обсуждением важных городских вопросов, Сенкевич поблагодарил всех присутствующих за оказанную ему поддержку после импичмента, а также отметил, что если бы не первое вече на Соборной площади, на которое собиралось более двух тысяч людей он бы не стал возвращаться в мэрское кресло.

- В первую очередь сегодня я вас всех собрал, чтобы поблагодарить вас. Поблагодарить за то, что вы сегодня сюда пришли, я думаю вам есть чем заняться, но судьба города вам не безразлична. И поблагодарить тех, кто в тот дождь, в ту непогоду, которая была в октябре месяце выходил и поддерживал меня. Тех, кто под тем снегом стоял возле суда и поддерживал меня. Неизвестно, чем бы закончились те судебные волокиты…хочу сказать вам спасибо за то, что поддерживали меня когда мне было сложно, - отметил Сенкевич.

Стоит отметить, что весь зал был заполнен. Многие жители Николаева, которые хотели задать вопрос мэру, начинали свою речь с поздравлений в сторону Сенкевича, который вернулся на должность.

В частности на встрече, были подняты очень важные вопросы, это и проблема бродячих собак, и тема задолженности на КП «Николаевэлектротрансе» за электроэнергию, в свою очередь мэр Александр Сенкевич сообщил, что уже начали погашать долг, и на сегодняшний день уже уплатили 1,5 миллиона гривен.

Также, поднимался вопрос касательно «маршруток», а именно поднятие тарифа на перевозки и то, что предприятия-перевозчики самовольно поднимают тарифы, а также изменяют траекторию маршрута.

Кроме этого, николаевцы интересовались дальнейшими планами городского головы, исходя из его предыдущих заявлений, что горсовет нужно распускать. Сенкевич же в свою очередь, не отрицал своих слов, при этом объяснил причины того, что теперь у него другое мнение. Так, он в который раз отметил, что в первую очередь от роспуска горсовета пострадает город, поскольку это затормозит все бюджетные процессы, в том числе и развитие. Также, он добавил, что намерен сотрудничать со всеми депутатами и чиновниками, однако если работа не заладится то скорей всего будут проведены досрочные перевыборы, параллельно с президентскими.

Несмотря на то, что изначально на встречу планировалось потратить около 1,5 часа, у николаевцев было настолько много вопросов, то встреча затянулась еще на час. В том числе, даже когда Сенкевич поблагодарил всех за присутствие и заявил, что вскоре будет отчет городского головы Николаева за 2017 год, а также отметил, что такие собрания он планирует проводить в дальнейшем по чаще, многие николаевцы пошли общаться с Сенкевичем дальше.