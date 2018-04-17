Восхождение пехотинца. Часть 1

От редакции: к нам обратился экс-руководитель Николаевской региональной дирекции Национальной телекомпании Украины (бывш. Николаевская областная гостелерадиокомпания, телеканал «Николаев», возглавлял с июня 2014 года), а ныне советник председателя Николаевской ОГА Ярослав Индиков с предложением опубликовать его статью об Общественном телевидении в целом, и о его руководителе Зурабе Аласании в частности. Учитывая, что материал занимает почти 50 страниц, он будет опубликован несколькими частями.

Бывают люди столь лживые, что в их устах даже правда становится ложью. Петр Чаадаев Один знаменитый журналист начал статью о другом знаменитом журналисте так: «Передо мной стоит почти невыполнимая задача – написать о г-не Н., ни разу не употребив слова „гнида“». Ударный зачин долго смаковали. Михаил Веллер

Когда заходит речь об Общественном телевидении, мнения, в зависимости от аудитории, как правило, разделяются. Одни видят в нём едва ли не самую успешную реформу в Украине, другие не могут понять, как можно было суметь опустить рейтинги канала, и так не попадавшего со своими десятыми долями даже в статистическую погрешность. Чтобы разобраться, что же действительно происходит на НСТУ, нужно внимательно рассмотреть жизненный и профессиональный путь тех, кто его возглавляет и чем они на самом деле руководствуются. Не случайно ведь на их знамёнах гордо начертан лозунг: «Цінності вищі за фах!». Так в чём же состоят эти ценности и откуда они взялись?

Самозванцев нам не надо. Император буду я!

Как известно, Украина постоянно берёт на себя различные обязательства перед западом: тут и отказ от ядерного оружия, и повышение пенсионного возраста, и создание общественного телевидения. Последнее, по глубокому убеждению наших зарубежных друзей, достоверно знающих, что именно нужно Украине и украинцам для полного счастья, жизненно необходимо нам как инструмент производства и распространения честных новостей. Антиподом же НСТУ (Національної суспільної телерадіокомпанії України) была объявлена система государственного телерадиовещания, то бишь, институции, как бы не имеющей ничего общего с журналистикой высоких стандартов. А, напротив, созданной с единственной целью: оболванивать граждан посредством оголтелой пропаганды. Отказ от единственного общедоступного канала донесения именно государственной точки зрения до населения воюющей (и, скажем прямо, отнюдь не наносящей сокрушительных поражений противнику на полях информационных сражений) страны показался очень своевременным либеральным представителям западного мира, четвёртый год подряд искренне выражающим глубокую озабоченность ситуацией в нашей стране. Западные партнёры, всё ещё дискутирующие на тему, давать Украине летальное оружие или ограничиться палатками и сухими пайками, щедро выделили из своих государственных бюджетов астрономические суммы на полное и окончательное уничтожение системы Госкомтелерадио и создание на его руинах Нового, Независимого, Честного, Объективного, Единственно Правильного телевидения…

Для придания видимости общественной поддержки этой светлой идее всё на те же гранты был создан десяток организаций, объединяющих в своих рядах, в лучшем случае, сотню-другую человек, провозгласивших себя Медиаобщественностью и, ничтоже сумняшеся, присвоивших себе право и обязанность представлять интересы всех журналистов Украины и говорить от их имени. Хотя, судя по возрасту, значительная часть этих самозваных медиаобщественников, возможно ни разу и не слышала «Интернационала», по революционному мировоззрению они вполне органично могли бы начинать Тарас Шевченко. Фото: http://stv.detector.media свои круглые столы и конференции хоровым исполнением этого гимна. Так, директор Института Медиа Права Тарас Шевченко на весьма пафосном мероприятии, проходившем в одном из самых дорогих отелей Киева, заслужил благосклонные кивки западных спонсоров и сорвал аплодисменты присутствовавших в зале соотечественников – представителей институций, так же, как и организация господина Шевченко, давно и прочно сидячих на всевозможных грантах, заявив: «Усі без виключення працівники державного телебачення отруєні ідеологією злочинної влади, на яку вони працювали, і ні за яких обставин не можуть створити державницького медіапродукту, якого зараз потребує Україна. Тому необхідно негайно розігнати їх усіх та набрати на їх місця молодих полум’яних патріотів. Нехай вони нічого ще не вміють, проте вони щиро люблять Україну і, на відміну від цих яничарських запроданців, хочуть їй добра. Тож, з часом вони навчаться, а суспільство почекає, поки вони на місцях опановуватимуть професійні навички».

Ну, а в качестве локомотива этой «медиареволюции» невесть в каких кабинетах был назначен Зураб Аласания – бывший директор Харьковской облтелерадиокомпании. У многих и до сих пор вызывает недоумение этот персонаж, появившийся в медиапространстве постмайданной Украины, как чёртик из табакерки, и мгновенно заполонивший своими фотографиями, интервью, комментариями, угрозами, ультиматумами все мыслимые информресурсы. То и дело слышишь недоумённое: «Чей он?», «На кого работает?». Как ни странно, ответ далеко не столь прост, чтобы отделаться парой фраз. Тут без некоторой ретроспективы не обойтись. Так что запаситесь терпением и давайте-ка вместе совершим небольшую экспедицию в прошлое.

Человек ниоткуда

Зураб Аласания. Фото: http://media-objektiv.com Биография Зураба Григорьевича Аласании, на первый взгляд, кажется историей этакого self-made man’а: колесил по миру в поисках себя, вербовался в Иностранный легион, писал картины, реформировал косную областную телерадиокомпанию, носился по бесконечным дорогам на верной «Ямахе», и, в конце концов, встал во главе всех прогрессивных сил страны и мира, взвалив на себя тяжкое бремя телевизионного реформатора-первопроходца… Впрочем, при более пристальном взгляде на этого сверхчеловека начинают возникать вопросы и лезть в глаза многочисленные несуразности. А те, в свою очередь, заставляют, как минимум, усомниться в достоверности многих фактов, из которых не слишком критично настроенные биографы и интервьюеры вот уже пятый год кряду лепят экзотический образ то ли одинокого конкистадора, то ли уж прямо Короля Артура, окружённого верными рыцарями – членами Правления НСТУ.

Начнём с того, что при самом тщательном изучении просторов Мировой паутины, никаких фактов, подтверждающих легионерский опыт Зураба Григорьевича, кроме его собственных сбивчивых рассказов о том, как он туда, было, завербовался, а потом сбежал, скитался где-то в Испании, но всё-таки вернулся с выкраденным из канцелярии Иностранного легиона паспортом в Украину, и здесь написал цикл статей о своих похождениях, найти не удалось. Ну, то есть, вы представляете себе картину: в середине девяностых, в Харьков приезжает окружённый романтическим флёром грузин, рассказывает в какой-то редакции о своих заграничных приключениях, получает заказ на серию рассказов о них, пишет, публикует… и дальше – пустота. Найти эти самые статьи или хотя бы односложные упоминания о них тех, кто их читал или редактировал, оказывается совершенно невозможным. Да что там – впечатления читателей! Ни в одной из версий биографии Аласании – ни на Википедии, ни на любом из многочисленных сайтов, ни в одном журнале, ни в одной газете ни словом, ни намёком не упоминается фамилия благодетеля – редактора, открывшего в выпускнике Харьковского инженерно-строительного института, демобилизованном сержанте Советской армии и без пяти минут легионере публицистическое дарование. Ладно, канула в Лету фамилия. Но, может быть, в своих бесконечных интервью Зураб Григорьевич мимоходом упомянул издания, где он начинал печататься? Да, в конце концов, при таком внимании к Великому Реформатору в каком-нибудь из редакционных архивов наверняка нашлась бы хоть одна завалящая статейка из того самого цикла, а уж найдись – непременно всплыла бы, не правда ли? Но нет – ничего, кроме растиражированных незатейливым методом копипаста, рассказов самого господина Аласании о своём чудесном преображении…

Проведите простенький эксперимент: наберите в Гугле, скажем, «картини Подерв’янського» -- получите десятки, если не сотни фотографий. Напечатайте в поисковой строке: «Картины Гитлера» - вуаля, любуйтесь акварелями Адольфа Шикльгрубера. Давайте найдём что-нибудь экзотическое… ну, вот, хотя бы любительские стишки Председателя Верховного Совета СССР Анатолия Лукьянова (15.03.1990 – 04.09.1991), пописывавшего на досуге под романтическим псевдонимом Осенев. Сформулированный безо всяких затей запрос: «Лукьянов стихи» или «Осенев стихи» выдаст вам не меньше десятка страниц со ссылками. А теперь жадно припадём к первоисточнику… Ну, вот, хотя бы к биографической справке о Зурабе Аласания на «Журналистском клубе Харькова»: «В 1991 году уволился с работы. В течение нескольких лет работал в домашней студии, ряд графических и живописных работ в настоящее время находится в галереях и частных коллекциях Запада». Попытайтесь, следуя приведённым примерам, отыскать хоть мазок, хоть эскиз, карандашный набросок, листик из ученической тетрадки с рисунком плодовитого художника. Мне не удалось, как ни старался…

Впрочем, было бы бессовестной ложью утверждать, будто никаких следов журналистской деятельности молодого Зураба до его появления на Харьковском телевидении история не сохранила. Рукописи не горят, а если, типа, сгорели, то, возможно, их никогда и не было, как печатных воспоминаний о годичной муштре в учебке Иностранного легиона? В бесконечных кладовых Интернета без особого труда можно найти авторскую программу Зураба Аласании «Объектив-Обзор», выходившую на каналах «Симон» и «S-TET» в 2002 году. От того, что сегодня Аласания со своими подручными клеймит «джинсой», рябит в глазах: Глава ОГА Евгений Кушнарев, Владимир Шумилкин, мэр города Евгений Гриневич, вице-мэр, первый вице-премьер Украины Олег Дубина, Владимир Углов, вице-мэр, опять Кушнарев, и опять, и опять… На лице усатого красавца-ведущего – почтение, порой переходящее в подобострастие… Понимающе кивает Зураб в такт словам высокого руководителя, потом предлагает Кушнарёву посмотреть «пунктирный сюжет по вашей биографии»: «Комсомолец, спортсмен, отличник. Мастер спорта по гандболу, увлекается футболом, волейболом и рыбалкой.

Его непосредственный начальник – бывший первый секретарь городского комитета партии Константин Хирный сейчас возглавляет проектный институт.

Константин Хирный, бывший 1-ый секретарь горкома КПУ: «Я постоянно слышу упреки в свой адрес: вот ты воспитал Кушнарева! А я говорю, я не отказываюсь». По мнению бывшего шефа, Евгений Кушнарев прагматичный, универсальный политик. Его основная черта – умение выбирать главное».

Напомню: это авторская программа человека, без рассуждений увольняющего сотрудников только за упоминания в новостных сюжетах депутатов или, не приведи, Господи, мэра с губернатором (если, только, конечно, с ними не связан какой-нибудь скандал).

На какой основе возникла и развилась крепкая мужская дружба провинциального журналиста-самоучки Зураба Аласании и Арсена Авакова - «владельца заводов, газет, пароходов», занимающего 67 место в Топ-100 самых богатых людей Украины (журнал «Фокус» в 2008 г. оценил его состояние в 385 млн. долларов) – достоверно неизвестно. Однако того факта, что именно благодаря протекции Арсена Борисовича Зураб Григорьевич в 2005 году с приставного стульчика комментатора телеканалов «Симон» и «S-TET» перелетел в кресло генерального директора Харьковской облтелерадиокомпании, не отрицает и сам нынешний глава «UA: Першого». И эта его метаморфоза заслуживает отдельного исследования…

Усердный кувалдоносец

«Мы пришли. Они напугались. Мы - это три человека, включая меня. А дальше, «с помощью кувалды и такой-то матери» — процесс пошел», -- так описывает своё воцарение на Харьковском областном телевидении Зураб Аласания в самоупоённых мемуарах, вышедших в 2010 году на его собственном ресурсе МедиаПорт.

Поясним для непосвящённых: вплоть до 2014 года (то есть, даже после Революции Достоинства) должность генерального директора облтелерадиокомпании была номенклатурной. Попасть на неё без представления, подписанного главой облгосадминистрации, было невозможно в принципе (это условие было чётко прописано в соответствующем Законе). О том, насколько серьёзное место в иерархии областных управленцев занимал такой человек, свидетельствует хотя бы такой факт: в случае экстремальной ситуации, например, войны, техногенной катастрофы и т.п., руководитель ОГТРК должен был срочно эвакуироваться вместе с группой порядка 20 человек во главе с первыми лицами области в секретный удалённый пункт управления (оборудованный всем необходимым бункер на безопасном удалении от областного центра) и обеспечивать местное вещание оттуда. А зарплата генерального директора по курсу 2005 года составляла около 1000 долларов, при том, что остальные сотрудники сидели на минималке. Поэтому, когда вы слышите рассказы о том, что на ОГТРК ссылали, а уважающие себя профессионалы бегали от предложения занять должность руководителя, как чёрт от ладана, не верьте – рассказчик либо врёт, либо кокетничает. А скорее всего, и то, и другое сразу.

Трудно сказать, что нового в действительности принёс амбициозный 40-летний начальник, ещё вчера прозябавший на безвестной студии-продакшн, в свою новую парафию. Его собственные победные реляции входят в глубокое противоречие со свидетельствами очевидцев. Но одно безусловно: сладостный новый стиль руководства, расцветший ныне пышным цветом на НСТУ, формировался и проходил полевые испытания именно там, на Харьковской ОГТРК. ««Матерью» по первому времени Владислав Грузинский часто и охотно пользовался Владислав Грузинский, талантливый телевизионный продюсер, возглавивший дирекцию программ», - рассказывает Аласания. «Года идут, а мы всё те же»: господин Грузинский, возглавляющий сегодня на Суспільном службу новостей, разухабисто матерится в прямом эфире – во время Skype-конференций с сотрудниками филиалов, и тут же, так сказать, не отходя от кассы, увольняет «проштрафившихся» журналистов, потому что: «Какого… хрена вы показываете вашего губернатора – он у вас на Кадырова похож!» А пиар-менеджер НСТУ, обучая менеджеров и продюсеров (или, как сейчас предпочитают говорить на НСТУ, «менеджерок» и «продюсерок») из областей корпоративной культуре поведения, в ответ на их возмущение, что члены руководства Суспільного, кроют их по матери, беспомощно разводит руками: «Мы знаем об этих случаях и сейчас работаем над ними. Полагаю, что в ближайшее время мы сможем решить эту проблему…»

Впрочем, подобное обычно тяготеет к подобному, и принцип: «Как наверху, так и внизу» отлично прижился в пресловутом «Карандаше». Теперь уже никого в областных филиалах не удивляет, если в ответ на звонок в какой-нибудь из департаментов в трубке вместо «Алло» слышится: «Какого… хрена?» или: «Что… блин, надо?»

О тесном и плодотворном сотрудничестве нового руководителя с городской и областной властью ходили легенды. Пресловутый «Гепа» - Геннадий Кернес – настолько был обласкан чернявым красавцем, что наградил того почётным знаком «За усердие», о чём имеется гордая запись в официальной биографии нашего героя. Это, кстати, если верить той же справке, едва ли не единственная его профессиональная награда. Ещё одну – звание заслуженного журналиста Украины – он получил, благодаря представлению новоназначенного губернатора Харьковской области, в 2005 году, едва успев занять должность генерального директора Харьковской облтелерадиокомпании.

Справедливости ради следует заметить, что взаимная удовлетворённость секретаря Харьковского горсовета и гендиректора ХОГТРК, безусловно, меркнет на фоне любви последнего к своему главному патрону: «Вмешательство губернатора за все годы в работу и редакционную политику ОТБ заключалось... в производстве программы. Да-да, одной в неделю программы, на собственные средства губернатора и с его же собственным ведением в эфире. Должен сказать, что три года спустя он уже делал её как завзятый профессионал-телевизионщик...». Но любовь-любовью, а высокие принципы дороже, и Зураб Григорьевич всегда ставил их превыше всего, бесстрашно отстаивая в неравном бою: «В один из первых эфиров, еще на волне Оранжевой революции, он [Аваков] пришел в студию с партийным значком на лацкане. Я попросил его не делать этого. Он снял значок, и никогда больше ни с какой символикой на эфир не приходил. Как все просто, правда? Но было именно так». Герой, рыцарь без страха и упрёка!..

Да что там Аваков! Он саму Тимошенко с её депутатами строил так, что мало не покажется! Приходят к нему, бывало народные депутаты от «Батькивщины» на студию с просьбой предоставить им положенные ежемесячно 20 минут для отчёта перед избирателями, а он им так прямо, без обиняков, и рубит: «Эфир по Закону я вам, конечно, предоставить должен. А вот про время и форму там ничего не написано. Так что милости просим в 23.59. Поставим вам стул, включим в камеру – и делайте, что хотите в ваши 20 минут. Да, на ведущего нашего не рассчитывайте, про него в Законе ничего не сказано». Но то – Тимошенко, кто ж её боится, что от неё зависит? Зураб Григорьевич всегда знал, у кого настоящая сила. Вот, например, Виктор Янукович… (цитируем по всё тем же мемуарам): «...Вам спасибо, Зураб, — за открытый разговор. Я знаю, что вы тоже принципиальный человек — и как человек, и как журналист — я много об этом слышал...» Вы изменились с тех пор, Виктор Федорович? Я — нет. (Не воспринимайте как просьбу о помощи — отнюдь; это, скорее, такая форма сочувствия к Вашей планиде. Вечно фрондировавший харьковский телеканал пригласил Вас в прямой эфир в наихудшие для вас времена, когда Вы были преданы и брошены практически всеми, кроме самых близких. Только тогда за Вас всё решили международные политические мастодонты, а сейчас за Вашу команду это делают мелкие региональные бесы...)» [всё те же воспоминания 2010 года (дата написания и публикации в данном случае, имеет принципиальное значение)] Трогательно, аж слёзы наворачиваются, честное слово!..

С точки зрения опытного политика всё, конечно, правильно. Кто такая Тимошенко для Харькова? Приехала-уехала. А банк тут держат пополам оранжевый губернатор и бело-голубой облсовет. С ними и надо договариваться. Вот они и договаривались: «Запустив эту программу [с Аваковым], канал тут же предоставил «конгруэнтный» эфир соперникам — бело-синему облсовету. И все годы придерживался такой же паритетной политики».

Впрочем, насчёт встреч директора ХОГТРК с губернатором Харьковщины раз в неделю, и то в эфире телекомпании, показания харьковчан-современников отличаются кардинальным образом: «рабочий день директора ХОГТРК З. Аласания начинается с получения инструкций на планерке в кабинете губернатора».

И эта преданность не осталась без достойного вознаграждения. Губернатор-олигарх надёжно обеспечивал безопасный тыл своему услужливому выдвиженцу. Когда в 2007 году на телекомпанию с плановой проверкой прибыла КРУ, Зураб Григорьевич срочно отправился на больничный. Результаты проверки были столь неутешительными, что руководитель Госкомтелередио Александр Курдинович предложил Аласании оставить должность, написав заявление об уходе по собственному желанию. Но мысль о необходимости расстаться с мягким креслом, высокой зарплатой, внушительным статусом – всеми «плюшками», обеспечиваемыми номенклатурной должностью – оказалась столь несносной вчерашнему самодеятельному режиссеру с телеканала «Симон», что он вцепился в свои привилегии зубами. И сопротивлялся увольнению вплоть до переломного 2010 года. Почему переломного? Для кого? В первую очередь, для высокого покровителя Зураба Григорьевича. В 2005 году Арсен Борисович мог «строить», как мальчишку самого Юрия Витальевича: «Юрий Луценко, в ноябре 2005 года, будучи министром внутренних дел Украины, заявил, что Арсен Аваков в ультимативной форме требует оставить в покое членов его команды. «На днях мне позвонил главный милиционер Харьковщины и сказал, что губернатор поставил ему ультиматум: или он будет поднимать перед президентом вопрос о смене руководства МВД, или мы должны оставить в покое членов его команды, среди которых, кстати, немало взяточников… Этот выпад в свой адрес я, естественно, проигнорировал. Все коррупционеры для меня равны, к какой бы команде они не принадлежали», – сказал министр («Комсомольская правда в Украине», 1 ноября 2005 г.). А в феврале 2010 года в стране начался бело-голубой реванш (эх, не поддержал бы тогда, в 2005-м, «одинокого и всеми покинутого» Януковича всесильный корреспондент «Симона» Аласания, глядишь, и история пошла бы по другому пути!..). В октябре 2010 года Арсен Аваков попытался остаться во власти, приняв участие в выборах харьковского мэра. Но проиграл их и. о. городского головы Геннадию Кернесу. Губернаторское же кресло, нагретое сначала ющенковцем, а потом тимошенковцем Аваковым, занял убеждённый регионал Добкин. Эта рокировка случилась после того, как 3 февраля 2010 года внеочередная сессия Харьковского областного совета вынесла вотум недоверия Авакову как главе области с формулировкой «за использование административного ресурса во время подготовки ко второму туру президентских выборов». Ну, а к осени 2011 Арсену Борисовичу и вовсе пришлось прятаться в солнечной Италии: резкое политическое похолодание принесло с собой настоящую эпидемию для «оранжевых революционеров». А в январе 2012 новая власть и вовсе возбудила против него уголовное дело, обвинив в незаконном изменении целевого назначения и передаче в частную собственность 55 гектаров государственных земель стоимостью свыше 5,5 млн гривен в Песочине.

Вдруг выяснилось, что жаловаться больше некому. «Выдержав намеренную паузу в пару месяцев после выборов 2010-го, дабы не связывать одно с другим — я написал заявление об одностороннем расторжении контракта — теперь уже действительно по собственному желанию», - так повествует о своём прощании с ХОГТРК сам Зураб Григорьевич. И, понимая все обстоятельства, приведшие ко внезапному возникновению этого «собственного желания», нельзя не поверить в искренность Аласании: ведь действительно, куда логичнее желать самостоятельно уйти восвояси по-тихому, освободив место новому протеже нового губернатора, нежели ждать, пока результаты той самой проверки окажутся на столе у следователя…

В подполье

С 2010 по 2013 год в биографии Зураба Аласании опять наблюдается странноватый провал. Есть, например, упоминания о работе в его собственном агентстве «МедиаПорт». Как отмечал позднее он сам – это такое себе неформальное объединение по интересам, ресурс, наполняемый публикациями факультативно, в первую очередь, для тех, кто для него пишет, и их друзей. «В якийсь момент ми подумали собі: «А навіщо ми так мучимося? Навіщо нам боротися за збільшення аудиторії, коли на цьому не можна заробити?» Відтак ми почали робити «нечитабельний» продукт, якісний і нечитабельний. Нам стало байдуже!». Согласно е-декларации, поданной в феврале 2017 года, уставной фонд полностью принадлежащего ему ООО "МедиаПорт 19" составляет 29 тыс. грн., а у общественной организации ""МедиаПорт 20", которая принадлежит ему наполовину, он и вовсе равняется... 100 грн. Чистое хобби, не иначе… Впрочем, своего влияния на этот ресурс и сам Зураб Григорьевич не преувеличивает: ««МедиаПорт» всегда был вещью в себе. От меня там никогда ничего не зависело».

Как бы там ни было, даже самый пристальный поиск по интернету в период с 2010 по 2013 годы (да, честно говоря, и за всё время до 2010) не даёт оснований хотя бы с большой натяжкой причислить Зураба Григорьевича к властителям дум. Страницы бумажных и электронных медиа, эфиры телекомпаний, умудряющихся сохранять хотя бы крохи независимости в условиях всё ужесточающейся цензуры, пестрят яркими мыслями, острой публицистикой, смелыми журналистскими расследованиями, но ни строчки из этого не принадлежит Аласании. Буквально каждый день возникают новые имена, определяющие тон и драйв современной украинской журналистики, однако имя Зураб не мелькает даже на подтанцовках… Порой, где-нибудь на интернет-задворках можно заметить его, безопасно и осмотрительно, политически корректно, рассуждающего о бизнес-модели своего «МедиаПорта» - и ни в коем случае, ничего более. Никакой политики. Все, что происходит в стране под руководством Виктора Януковича и его подручных, господина Аласанию либо устраивает, либо он мастерски скрывает своё мнение на этот счёт: «В мои года не должно сметь свои суждения иметь».

В 2013-м вдруг он снова появляется на свету, войдя в число учредителей Громадського ТВ. Презентуя этот проект в Харькове, «отцы-основатели» заявляют о своём чистом альтруизме, верности высоким журналистским принципам и готовности работать за идею, пока сам народ не оценит их профессионализм и жертвенность, и не возьмёт на содержание, обезопасив таким образом от растлевающего влияния олигархов. И, надо сказать, что, по крайней мере, на первых порах так и получилось. Согласно официальному отчёту за 2013 г., деятельность телеканала финансово поддержали Посольство Королевства Нидерланды (793 тыс. грн), Посольство США (400 тыс.) и Международный Фонд «Возрождение» (88 тыс.). От частных лиц за это время поступило около 542 тыс. грн. Ну, вы помните, это когда доллар был ещё по 8…

Как говорится на сайте ain.ua, где и обнаружился финотчёт Громадського за 2013 год, «Наибольшую известность «Громадському» принесло освещение событий с Вильнюсского саммита и так называемого «Евромайдана». Прямые онлайн-трансляции и подробные репортажи журналистов телеканала дали возможность миллионам людей по всему миру наблюдать за происходящим в эти дни в Украине». Однако поиски в этом направлении также не поразят воображения внимательного исследователя: ни в одном из этих ярких репортажей обнаружить прямого или косвенного присутствия Зураба Аласании не удалось. Даже в публикациях из «полуфронтовой» редакции Громадського в феврале 2014-го (например, в этой) Зураб Григорьевич если и присутствует, то, вероятно, лишь в последних двух словах фраз наподобие такой: «телеканалом управляет программный совет из восьми человек, среди которых такие известные украинские журналисты как Мустафа Найем, Дмитрий Гнап, Роман Скрыпин, Сергей Андрушко и другие».

В общем, героические и трагические события на Киевском и Харьковском Майданах так и не обогатили сокровищницу отечественных медиа публикациями нынешнего пламенного и бескомпромиссного создателя Суспільного. Новейшую историю Украины в те дни писали совсем другие люди…

Совпаденьица

Столь причудливые зигзаги, отмечающие пики и провалы в публичной биографии Зураба Аласании, пожалуй, покажутся не столь уж необъяснимыми, если мы попробуем наложить их на подобный график другого известного человека – не идентичный, но в некоторых пунктах прямо-таки поражающий совпадениями. Речь об Арсене Авакове – политике, благодаря которому в 2005 году, никому тогда еще никому не известный провинциальный журналист Аласания отправился в космос на социальном лифте. И чье временное выпадение из обоймы decision maker’ов-тяжеловесов так точно, почти впритык, совпало с исчезновением его протеже из активной общественной и политической жизни страны (не забываем, что должность главы облгостелерадио всегда считалась именно политической со всеми статусными последствиями).

Вспомним: неожиданно влетевший в обойму высшей номенклатуры Харьковской области, не имевший ни руководящего, ни мало-мальски убедительного журналистского опыта (не говоря уж о профильном образовании) заштатный 40-летний комментатор Аласания не просто рулит коллективом численностью с небольшой завод, но ещё и сплёвывает сквозь зубы в сторону своего непосредственного руководства – председателя Госкомтелерадио, вознамерившегося уволить его по результатам проверки КРУ (запомните этот факт, он пригодится нам для сравнения уже совсем скоро). Более того, делает это в течение трёх лет. В аккурат до того момента, когда становится ясно: вознёсшему его на номенклатурные вершины покровителю уже не просто не светит место в когорте небожителей, а впритык поджимает необходимость перемещаться подальше от украинской Фемиды.

Всё! С этого момента единственным мало-мальски заметным выступлением Зураба Аласании можно считать жалобный призыв к доброму царю, окружённому гадкими придворными – новоизбранному президенту Януковичу – так и оставшееся без ответа напоминание о том, как хорошо когда-то было им вдвоём на гостеприимной Харьковской земле. После этого он даже о Кернесе с Добкиным выражается, тщательно подбирая слова и сдержанно подчёркивая вынужденное уважение к масштабу их личностей. Ну, или, если быть совсем точными – к личностИ. Геннадий Адольфович Кернес под пером Зураба Григорьевича Аласании предстаёт чуть ли не Мюллером из культового фильма: вражина, конечно, но каков масштаб, невозможно не восхититься!..

Однако в ноябре 2012 года Арсен Аваков обретает депутатскую неприкосновенность в лоне фракции Юлии Тимошенко. Вскоре он возвращается в Украину и развивает оппозиционную активность. А параллельно с этим вторым пришествием – надо ж такому случиться! – точно так же, воспрянув от общественно-политической летаргии, на публику осторожными шажками выступает. Зураб Аласания. Hromada TV обещает оказаться весьма перспективным проектом: и в плане грантов, и в смысле перспектив общения с посольствами и руководителями международных фондов. Ведь включённость в правильный контекст, помноженная на постоянное пребывание в орбите западных друзей украинской демократии сулит сладостную возможность «без драки попасть в большие забияки». Поэтому, пока коллеги по Громадському носятся по Майдану, обеспечивая стримы и, с колёс, готовя аналитику, Зураб Григорьевич, по-прежнему скромно избегая объективов и микрофонов (мало ли, как там ещё ситуация повернётся!..), проникновенно рассказывает зарубежным спонсорам о судьбах свободы слова, заколосившейся, было, в Украине под его предводительством, но, увы, попираемой ныне кованым сапогом злочинної влади.

И, тем не менее, было бы нечестно и несправедливо утверждать, что происходившее на Майдане совсем не волновало соучредителя «Громадського» Зураба Аласанию. Если верить его записям в Фейсбуке, он активно следил за событиями по телевизору и страшно переживал за происходящее. Его читали, лайкали, комментировали…

Проходит ещё совсем немного времени. Янукович бежит в Россию, зато Аваков становится героем Майдана и Министром внутренних дел. Бинго! Аласания уже не бочком, не на цыпочках, а, громко чеканя шаг, шествует на самую середину авансцены и с деланым смирением замирает в перекрестье софитов. Восторженная медиаобщественность неистовствует, выкрикивая его в цари. Зураб с достоинством кивает…

Продолжение следует...

Автор: Ярослав Индиков