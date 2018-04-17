«Они просто не проездные», - Ахрамеев заявил, что не может заставить фуры ехать в порты по «убитым» Новозаводской и Турбинной

Временно исполняющий обязанности заместителя начальника Главного управления Нацполиции в Николаевской области Максим Ахрамеев поднял вопрос относительно необходимости ремонта проездной части улиц Новозаводская и Турбинная, которые ведут в порты города.

Свое мнение по этому поводу он озвучил в ходе совещания в Николаевской облгосадминистрации по вопросу организации весового контроля на дорогах в понедельник, 16 апреля.

- Они просто не проездные, - сказал он, попросив обратить на это внимание городской власти.

По его словам, по этим улицам должны двигаться грузовики, но он не может заставить их там ехать.

Реагируя на это, исполняющий обязанности главы Николаевской ОГА Вячеслав Бонь заявил, что данные улицы не проездными сделали эти же водители, мол сами виноваты.

- Поэтому грузить на горожан постоянно ремонтировать… Мы это городу донесем, но они их из года в год убивают. Значит, надо перекрывать все остальные возможности для них ехать и пусть они едут только там, - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в мэрии Николаева обратились к предприятиям морехозяйственного комплекса с просьбой поучаствовать в ремонте дорог по улице Новозаводской и Турбинной.