«Хотелось бы, чтобы каждый взял ответственность на себя», - Сенкевич призвал николаевцев контролировать работу депутатов и мэра

Александр Сенкевич Городской голова Николаева Александр Сенкевич призвал граждан контролировать работу депутатов и мэра.

Об этом он заявил в понедельник, 16 апреля во время встречи с николаевцами, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

- Хотелось бы, чтобы каждый из вас сейчас взял ответственность на себя, а не только ожидал, что городской голова сделает все это весь город. Нам нужно сплочаться и понимать, что ответственность за свой город, за свой дом, за частный сектор и так далее (несет не только мэр и депутаты, но и жители, - ПН), — сказал Александр Сенкевич.

Также, он отметил, что николаевцы избирают себе подобных, и говорить о том, что кто-то плохой, а кто-то хороший нельзя.

- Вы должны стать теми людьми, которые станут голосом жителей, которые будут говорить, что нам нужно это и это, нужно общаться со своими депутатами, некоторые говорят, что депутаты у нас такие плохие, и городской голова у нас такой плохой. Друзья мои, и депутатов и городского голову выбирали горожане. Выбирали вы, мы вместе с вами… поэтому это не партбилет, который можно получить за знакомство, купить за деньги – зайти и сесть за этот стол, все депутаты - и те, что общаются по фене, и те, что отрезают языки, - это наши с вами избранники. На самом деле они являются лицом всей общественности города Николаева, нашим с вами лицом. Поэтому говорить, что все такие плохие, а те хорошие, мы с вами такие какие есть. Какой городской голова, какие депутаты, такие и мы с вами николаевцы. Поэтому ваша задача контролировать депутатов, и городского голову и подсказывать ему и направлять. Не один раз зашли в кабинку и сказали «хай робить», а хотя бы один раз сказать ему, что от него требуется в процессе его работы, - сказал он.

Напомним, что в понедельник вечером, 16 апреля в сессионном зале Николаевского городского совета состоялась встреча мэра Александра Сенкевича с горожанами, на которой обсудили множество важных вопросов.