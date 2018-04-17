«Это было заигрывание с электоратом», - глава Николаевского облсовета Москаленко заново внесёт в повестку сессии вопрос «по русскому языку»

Виктория Москаленко Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко снова внесёт в повестку сессии вопрос об отмене решения о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Об этом она рассказала в эфире программы «Добрый вечер». Напомним, 12 апреля, депутаты Николаевского облсовета не смогли отменить решение «О реализации требований Закона Украины «Об основах государственной языковой политики» в Николаевской области», принятое в сентябре 2012 года областным советом, согласно которому русскому языку присваивался статус регионального. По ее словам, депутатам необходимо объяснить, что это - решение Конституционного суда Украины, и не проголосовав - они нарушают закон.

- Мне обидно, что состоялось такое голосование. Потом, когда анализировали результат голосования, кто-то сказал «я не заметил» или была позиция, что кто-то не голосовал. Поэтому я буду ставить этот вопрос второй раз на повестку дня. Все таки, чтобы все проголосовали «за», «против», «воздержался», чтобы понимать, какое решение мы примем, - рассказала глава облсовета.

Вместе с тем она считает, что депутаты, которые не голосовали, таким образом «заигрывали» с избирателями, которые поддерживают статус русского языка, как регионального.

- То есть, не голосовали те, кто считает, что российский каким-то образом у нас не развивается и унижается. Это все бред. Я сама в семьей русскоговорящая, но я люблю украинский язык, я пытаюсь говорить на украинском, хоть и училась в русской школе. Мы должны украинский язык нести в массы, если это наш родной язык. И для меня ожидаемый такой результат, но мы поработаем, чтобы был другой, - отметила она.

По ее словам, даже ее заместитель Андрей Кротов, который заявил, что нет необходимости отменять решение о предоставлении русскому языку статуса регионального, согласился с тем, что этот проект решения необходимо поддержать. Кроме того, она осудила решение президиума Николаевского областного совета о том, чтобы больше никогда не рассматривать вопрос о поднятии красно-черного флага возле административных зданий в регионе.

- Это было глупое решение президиума, во-первых. Если брать другие областные советы, где вынесено решение о том, что на праздники, которые символизирует национально-освободительное движение, пять раз в год этот флаг может появляться рядом с национальным флагом Украины. Например, мне импонирует этот проект решения. Так как у нас было два проекта решения, один был внесен депутатом от «БПП» уже перед президиумом, мы приняли решение снять. Но президиум начал требовать, чтобы ставили на голосование вопрос «Никогда…», - отметила Москаленко.