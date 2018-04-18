На Николаевщине пиротехники во время плановых работ по разминированию Черного моря и береговой зоны обезвредили 152 взрывоопасных предмета

В Николаевской области пиротехники Главного управления ГСЧС провели плановые работы по приведению в безопасное состояние акватории Черного моря и береговой территории, в результате которых было обезврежено 152 взрывоопасных предмета.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В период с 10 по 16 апреля пиротехники работали на острове Березань, где проводилось обследование на наличие взрывоопасных предметов акватории и береговой зоны. 16 апреля первый этап работ завершен. Группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения обследовано 8200 кв.м., выявлено, транспортировано на берег и уничтожены путем контролируемого подрыва 152 взрывоопасных предмета времен прошлых войн: артснаряд 152 мм – одна единица, 130 мм – три единицы, 76 мм - 80 единиц, 45 мм – 32 единицы, подрывников – 33 единицы, минометных мин – три единицы.

Напомним, что на Николаевщине пиротехники уничтожили два боеприпаса времен прошлых войн.