«Красная тряпка» для недовольных разбитыми дорогами

Девизом последнего совещания в Николаевской облгосадминистрации по вопросу организации весового контроля на дорогах стало «а был ли вообще смысл собираться?». Честно говоря, впервые увидела чиновника, который так искренне признавался, что смысла на самом деле не было.

Можете представить себе Вячеслава Боня, исполняющего сегодня обязанности главы ОГА, то есть «первое лицо» области, который буквально расписывается в бестолковой трате рабочего времени своего и еще около десятка других должностных лиц? Обычно звучали обещания по типу: «мы все сделаем», призывы районам закупать весовые комплексы, впрягаться в общее ярмо и «разом відбудовувати єдину соборну Україну». А тут вдруг: извините, но решить ключевые проблемы не в наших силах, тормозят на киевском уровне.

Дело в том, что переданные в область четыре передвижных габаритно-весовых комплекса, на которых так пафосно пиарился министр инфраструктуры Владимир Омелян, сегодня простаивают без дела. А выделенные деньги из бюджета области на закупку дополнительных ГВК – в итоге перераспределили. Почему? Да потому что, если вопрос с обустройством в области площадок под весы сдвинулся с мертвой точки, то кадровый вопрос остается нерешенным. Проще говоря, на ГВК некому работать.

- И сессия облсовета обращалась, и губернатор писал, и мы от себя письма направляли. И ничего не сделано… Кабмин отказал в увеличении штата, - заявил на совещании заместитель начальника управления Укртрансбезопасности в области Леонид Костенко.

По его словам, на данный момент их управление может обеспечить работу лишь одного ГВК и то с «плавающим» графиком, то есть не круглосуточную. А Киев саботирует решение проблемы.

Смешно ли вспомнить заявление Омеляна во время одного из последних его визитов на Николаевщину: «Заставляйте области закупать ГВК»? А смысл???

Было бы смешно, если бы каждый год мы не становились частью этого грандиозного «розыгрыша». Из года в год в разгар сбора урожая наблюдаем одно и то же: очереди грузовиков в порты вдоль дорог и Омеляна, орущего, что фуры разбивают дороги, а весовой контроль по-прежнему не обеспечен… Так, кто должен отработать в первую очередь? Или сделали сегодня Ноняка козлом отпущения, завтра Иванова/Петрова/Сидорова и этого достаточно?

Очень похоже на то, что вопрос отсутствия весового контроля периодически используют в качестве «красной тряпки» для отвлечения недовольных от куда более глобальных причин разбитых дорог. Нарушения технологии и воровство при ремонте – то, на что внимание обращается куда реже, но происходит повсеместно. Может, потому Киеву и не выгодно раз и навсегда решить вопрос с весовым контролем? А что, удобный «враг» всегда под рукой. Народ очень активно эту тему всегда обсуждает.

И вместо того, чтобы спрашивать с того же Омеляна, с Гройсмана, мы будем ругаться между собой, пинать на фуры, которые ну явно же все поголовно с перегрузом да по нашим дорогам…! Не так ли? Хотя на самом деле:

1) взвешивают единицы, и достоверной информацией, сколько грузовиков едет с перегрузом, никто не владеет; 2) дороги, по которым они едут, или не видели ремонта уже с пару десятков лет, или недавно «ремонтировались», да так, что сошли с первым снегом, зато кое-кто неплохо на этом руку нагрел и еще не раз нагреет. Сколько там планируют потратить на «ремонт», 300 миллиардов за пять лет? Лакомый кусок.

Но понравится ли власти, чтобы с нее об этом спрашивали? Очень сомневаюсь. А потому «в предвкушении» очередной серии нового сезона сбора урожая. Вопрос лишь только в том, все ли исполнят свои роли или еще кем-то пожертвуют?