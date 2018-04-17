«Николаевводоканал» провел анализы и опроверг заявления, что в водопроводной воде есть черви

Проведенные анализы свидетельствуют, что водопроводная вода не является причиной появления червей в фильтрах для воды у жителя дома по адресу переулок Корабелов, 16.

Об этом сообщается на странице «Николаевводоканала» в Facebook.

18 марта в группе «Contact Center при Николаевском городском совете» в Facebook житель Николаева опубликовал пост с фотографиями и видео о наличии червей в картридже водопроводного фильтра.

«Первый анализ, пробу для которого отобрали 30 марта в магистральном водопроводе у дома по адресу переулок Корабелов, 10, подтверждает соответствие качества воды установленным нормам, о чем лаборатория питьевой воды составила соответствующий протокол».

«Учитывая то, что абонент выразил сомнения в достоверности анализов, аварийно-ремонтная бригада расчистила колодец на врезке к дому №16 в переулке Корабелов и установила штуцер для отбора пробы воды. 12 апреля в присутствии жителей дома были отобраны пробы воды, о чем составлен соответствующий акт с фиксацией на видео. Пробы воды были опломбированы. 13 апреля лаборатория питьевой воды предоставила протокол с заключением, которое в очередной раз подтвердило соответствие качества воды «Гигиеническим требованиям к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком», - сообщили в водоканале.

Напомним, ранее на «Николаевводоканале» показали, как очищают воду.