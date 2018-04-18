Вид сверху, - опубликованы красочные фото Балластного озера на Николаевщине

В сети показали впечатляющие кадры Балластного озера на Николаевщине с высоты птичьего полета.

Фотографии опубликовал николаевец Юрий Долганов в Facebook, сообщает интернет-журнал «NikLife».

Судя по всему, он принял участие в пешем походе от Александровского карьера до Балластного озера, которое и запечатлел на снимках.

«Немножко красот с нашего похода по озерам Николаевщины с высоты птичьего полета!» – подписал он публикацию.

В объектив камеры на дроне попали красоты озера, панорамы села Прибужье и захватывающие пейзажи хвойного леса на побережье.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве два десятка руферов встретили рассвет на Арке Дружбы народов.