Украина заявила о готовности открыть коридор для вывода российских войск из Приднестровья

Спецпредставитель Украины по приднестровскому урегулированию Виктор Крыжановский заявил о готовности Киева предоставить коридор для вывода российских войск из Приднестровья.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

- Наша позиция неизменна: территорию мы предоставим, мы обеспечим беспрепятственный и безопасный вывод российских войск и боеприпасов с территории Приднестровья, как только Россия начнет это делать. Или, по крайней мере, выразит готовность, - сказал Крижановский.

При этом Крыжановский подчеркнул, что у России пока нет готовности выводить свои войска и «они будут цепляться за все и искать новые причины».

- Буквально вчера российский вице-премьер Рогозин написал, что они не будут этого делать, потому что это может дестабилизировать ситуацию. В Госдуме РФ политики говорят, что ситуация в Украине нестабильная и как можно вывозить боеприпасы через такую территорию. Эти все рассказы для нервнобольных, - отметил спецпредставитель.

В свою очередь, посол Молдовы в Украине Руслан Болбочан подчеркнул, что официальный Кишинев настаивает на выводе российских войск в соответствии с ранее взятыми Россией международными обязательствами.

12 апреля премьер-министр Молдовы Павел Филип попросил Киев разрешить российским войскам покинуть Приднестровье с помощью специального коридора на территории Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина намерена увеличить количество постов на границах с Россией, Беларусью и Приднестровьем.

Справка: на территории Приднестровья дислоцируется Оперативная группа российских войск (ОГРВ) в количестве около 2 тыс. человек и 300 миротворцев. Россия объясняет присутствие войск в Приднестровье «миротворческой операцией».