Новым начальником николаевской полиции стал полковник Анохин – генерала Мороза возвращают в Киев

Начальником Главного управления Национальной полиции в Николаевской области назначен полковник полиции Александр Анохин.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили достоверные источники в Нацполиции Украины.

До назначения с ноября 2015 года Анохин занимал должность заместителя начальника Главного управления Нацполиции в Херсонской области по общественной безопасности. Является участником боевых действий, за что удостоился государственной награды.

По словам собеседника издания, в четверг-пятницу состоится официальное представление Анохина на новой должности.

По предварительной информации, его предшественника, генерала полиции третьего ранга Юрия Мороза переводят в центральный аппарат МВД Украины. Известно, что после Революции Достоинства Мороз работал начальником ГУ МВД в городе Киеве, после чего был советником главы Национальной полиции Украины Хатии Деканоидзе. А в николаевскую полицию был назначен после убийства в Кривом Озере в августе 2016 года.

Спикер ГУНП в Николаевской области Елена Бережная данную информацию не подтвердила и не опровергла, заявив, что прокомментирует, когда будет приказ о назначении.

Для справки:

Анохин Александр Дмитриевич родился 16 сентября 1977 в Донецкой области. Службу в органах внутренних дел начал в 1994 году. Работал на различных руководящих должностях в Донецкой области, а также начальником отдела координации деятельности правоохранительных органов, военных и общественных формирований УМВД Украины в Херсонской области.