Лауреатами Пулитцеровской премии стали рэпер Кендрик Ламар и авторы расследования о сексуальных домогательствах

В Колумбийском университете в Нью-Йорке 16 апреля состоялась церемония вручения Пулитцеровской премии, в рамках которой были вручены награды в области журналистики, литературы и музыки.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

Журналистика

«Служение обществу». Премию в этой категории получили издания The New York Times (журналисты Джоди Кантор и Мэган Туэй) и The New Yorker (Ронан Фэрроу) за материалы, посвященные расследованиям сексуальных домогательств со стороны продюсера Харви Вайнштейна.

«Освещение сенсационной новости». Награду получили журналисты калифорнийского издания The Press-Democrat, которые освещали лесные пожары в режиме реального времени.

«Журналистское расследование». Лауреатом премии стала редакция The Washington Post, которая провела расследование о сексуальных домогательствах к девочкам-подросткам. Отмечается, что результаты расследования повлияли на ход выборов в Сенат в штате Алабама и стоили кандидату от республиканской парии Рою Муру победы.

«Объясняющая журналистика». USA Today и The Arizona Republic создали проект, который с помощью текстов, видео и виртуальной реальности объяснял последствия внедрения проекта Дональда Трампа по строительству стены между США и Мексикой.

«Освещение местных новостей». Премию получили журналисты издания The Cincinnati Enquirer, которые освещали героиновую эпидемию в штате Огайо. Тогда за семь дней от героина погибло 18 человек, и было зафиксировано в 10 раз больше случаев передозировки.

«Освещение темы государственного значения». The Washington Post и The New York Times за их работу по расследованию возможного вмешательства России в президентские выборы 2016 и потенциальных связей между Москвой и членами команды президента Дональда Трампа.

«Международный репортаж». Премию получили Клэр Болдуин, Эндрю Р.С. Маршалл и Мануэль Мотаго из Reuters за репортаж о массовых убийствах на Филиппинах, которые стали следствием кампании, проведенной против наркотической индустрии президентом страны Родриго Дутерте.

«Очерк». Награду получила Рейчел Каадзи Ганза из журнала GQ за очерк «Самый большой американский террорист» о неонацисте Дилане Руфе, убившем в 2015 году девятерых прихожан методистской церкви в Чарльстоне.

«Комментарий». Премии удостоился Джон Арчибальд за серию колонок о проблемах штата Алабама, получивших общенациональное значение. В частности, он писал об обвинениях в адрес кандидата в сенаторы Роя Мура и вопросах памятников Конфедерации в регионе.

«Художественная критика». Критик Джерри Зольц получил награду за «остроумные и смелые взгляды на американское визуальное искусство».

«Редакционный комментарий». Журналистка Энди Доминик получила награду за расследование последствий приватизации одного из элементов американской медицинской системы, опубликованное в The Des Moines Register.

«Редакционная карикатура». Джейк Голперн и Майкл Слоун из издания The New York Times получили награду за серию графических изображений, которые рассказывали историю семьи беженцев, которая живет в постоянном страхе депортации.

«Освещение сенсационной новости в фотографии». Раян Келли из The Daily Progress снял момент, на котором автомобиль врезается в толпу протестующих во время беспорядков в Шарлоттсвилле.

«Художественная фотография». Премия присуждена фотографам Reuters за репортажи о кризисе беженцев рохинджа.

Литература, драматургия и музыка

«Фикшн». Премию получил Эндрю Шон Грир за роман «Лесс». Произведение является полуавтобиографической историей о писателе, который переживает кризис среднего возраста.

«Драма». Мартина Майок удостоена награды за пьесу «Стоимость жизни». Книга описывает различные жизненные ситуации сквозь призму отношений дальнобойщика и его парализованной жены, молодого человека, страдающего от церебрального паралича, и его нового друга.

«Историческая книга». Джек И. Девис за книгу «Залив: как создавалось американское море». Автор исследует историю Мексиканского залива от палеолита до современности.

«Биография». Кэролайн Фрейзер за биографию «Пожары в прериях: Американские мечты Лоры Инголс Уайлдер».

«Автор превратила свою историю бедности, неудач и борьбы в рассказ о необходимости полагаться только на себя, любви к родственникам и устойчивости», - заявили представители Пулитцеровского комитета.

«Поэзия». Награду получил Фрэнк Бидарт за книгу стихов «Полумрак: Собрание стихотворений с 1965 по 2016 годы».

«Нон-фикшн». Премии удостоен Джеймс Форман-младший за книгу «Закрываем своих: Преступление и наказание в черной Америке». Вопрос массового заключения американских граждан, диспропорционально касается афроамериканцев, говорится в исследовании профессора Йельского университета Джеймса Формана-младшего. Автор исследует тему с конца 60-х до наших дней. Написание книги заняло четыре года.

«Музыка». Награду получил рэпер Кендрик Ламар за альбом Damn. Отмечается, что в своем альбоме Ламар отразил трудности жизни современного афроамериканца.