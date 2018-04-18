В Швеции открыли первую в мире дорогу, на которой можно на ходу заряжать электромобили

В Швеции открылась первая в мире дорога, способная заряжать электромобили, которые проезжают по ней.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на «The Guardian».

Двухкилометровый контактный рельс был установлен на дороге общественного пользования недалеко от Стокгольма. Несмотря на то, что это тестовый участок, государственное агентство дорог уже представило карту размещения подобных трасс по всей стране. Согласно плану, к 2030 году 70% автомобилей Швеции должны будут отказаться от использования ископаемого топлива.

Для подзарядки электромобиль должен иметь специальный токоприемник, устанавливающийся в задней части машины. В конце данного участка дороги токоприемник отключается от рельса. Электрифицированная дорога разделена на 50-метровые секции, каждая из которых подает электричество, только когда автомобиль проезжает над ней.

- Если мы электрифицируем 20 тысяч километров автодорог, этого, безусловно, будет достаточно. Расстояние между двумя магистралями – не более 45 километров, и электромобили сейчас ездят на такие дистанции без подзарядки, - заявил исполнительный директор консорциума eRoadArlanda, разработавшего проект, Ханс Селл.

Отмечается, что такая система подзарядки («активная подзарядка») означает, что аккумуляторы электромобилей могут стать меньшей емкости.

Напомним, ранее сообщалось, что в Дубае впервые в мире автомобильные номера заменят на «умные» цифровые.