«Людям невыгодно регистрировать брак», - Рева объяснил, почему в Украине в 22 раза выросло количество матерей-одиночек

В Украине с 2000 года количество матерей-одиночек увеличилось в 22 раза.

Такие данные привел министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает «112 Украина».

- Проблема заключается в том, что мы создали такой социальный механизм, который приводит к тому, что людям сегодня просто невыгодно регистрировать брак. Тогда при назначении субсидии ты можешь избежать учета своих доходов, если у тебя нет мужа - ты получаешь помощь как мать-одиночка, ты получаешь государственную социальную помощь, малообеспеченность. Сама наша система социальной защиты, как это не страшно звучит, стимулирует людей не вступать в брак, - отметил Рева.

Отметим, согласно закону Украины «О государственной помощи семьям с детьми», помощь на детей одиноким матерям (отцам, вдовам, вдовцам) назначается в размере, равному разнице между 100 процентами прожиточного минимума для ребенка.

По состоянию на 1 января 2018 года государственную помощь на детей для одиноких матерей (отцов, вдов, вдовцов) получали 320,5 тыс. человек.

Напомним, ранее в Минсоцполитике заявили, госслужащие не заинтересованы в повышении по службе из-за низкой зарплаты.

Как известно, глава Минсоцполитики Андрей Рева заявил, что украинцы тратят больше денег на еду чем немцы, потому что едят больше.